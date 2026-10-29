Sức bật từ năng lực thực thi của cán bộ

Chuyển chủ trương thành kết quả

Tinh thần đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được đặt ra tại Hội nghị lần thứ 3 và Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIV, gắn với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả tổ chức thực hiện. Chuyển chủ trương thành kết quả thực chất phải trở thành tiêu chuẩn xuyên suốt trong công tác cán bộ; khắc phục bệnh hình thức, tâm lý sợ sai, ngại va chạm và tình trạng né tránh trách nhiệm.

Thực tế cho thấy, cùng cơ chế nhưng kết quả giữa các cơ quan, địa phương có thể khác nhau. Nơi người đứng đầu sâu sát, phân công rõ việc, quyết định kịp thời thì các vướng mắc được tháo gỡ, công việc đạt hiệu quả. Ngược lại, trách nhiệm không rõ, phối hợp thiếu chặt chẽ sẽ khiến dự án kéo dài, nguồn lực chậm phát huy hiệu quả. Vì vậy, không thể đánh giá cán bộ chủ yếu qua bằng cấp, thâm niên hay số lượng văn bản ban hành, năng lực phải thể hiện qua nhiệm vụ hoàn thành, vướng mắc được giải quyết, tiến độ và chất lượng công việc, hiệu quả sử dụng nguồn lực, lợi ích mang lại cho người dân và doanh nghiệp. Ðánh giá phải công tâm, có tiêu chí cụ thể, gắn với bố trí, sử dụng, đào tạo và sàng lọc cán bộ; không để nể nang, bình quân làm lu mờ sự khác biệt giữa người làm được việc và người trì trệ.

Người dân Khóm 4, phường Tân Thành, bầu Trưởng khóm, thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở. Ảnh: NHẬT MINH

Lấy kết quả phát triển làm thước đo năng lực cán bộ

Tại Hội nghị chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm, khơi thông tâm lý và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung”, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Ðặng Văn Dũng yêu cầu phát huy trách nhiệm, khơi thông tâm lý, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Yêu cầu này phải được cụ thể hoá bằng hành động, nhất là trong những lĩnh vực trực tiếp tạo động lực tăng trưởng.

Trong lĩnh vực hạ tầng, triển khai Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải gắn với ưu tiên nguồn lực cho những công trình thiết yếu, có tính kết nối và sức lan toả. Các dự án giao thông, năng lượng, hạ tầng đô thị, khu kinh tế, khu và cụm công nghiệp cần được thúc đẩy đồng bộ, tạo nền tảng cho tăng trưởng. Do đó, trách nhiệm người đứng đầu phải được đo bằng khả năng tổ chức thực hiện và giải quyết công việc đến cùng: giao nhiệm vụ phải rõ quyền hạn, nguồn lực, thời hạn; kiểm tra phải bám tiến độ, chất lượng và hiệu quả; cán bộ có năng lực, chủ động tháo gỡ khó khăn phải được trọng dụng, người thiếu trách nhiệm, để công việc trì trệ phải kịp thời chấn chỉnh.

Tại xã Hoà Bình, Ðảng uỷ đăng ký thí điểm mô hình “3 rõ - 3 kiểm - 3 kịp thời”, hướng đến nâng cao trách nhiệm thực thi, giải quyết công việc sát nhu cầu thực tế. Trong đó, chương trình “Chiều thứ Sáu - không giấy hẹn” đặt mục tiêu giải quyết thủ tục hành chính trong 24 giờ đối với 11 thủ tục đã đăng ký; khung giờ từ 16-17 giờ dành để tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cách làm này hướng hoạt động của bộ máy về cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ làm trọng tâm.

Lộ giao thông nông thôn kết nối thông suốt góp phần cải thiện đời sống người dân ấp Béc Hen (xã Hoà Bình).

Bí thư Ðảng uỷ xã Hoà Bình Hồ Văn Linh cho biết, địa phương lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo trách nhiệm cán bộ; tăng cường phối hợp, xử lý kiến nghị ngay từ cơ sở, không để phát sinh tình trạng né tránh, đùn đẩy khiến công việc kéo dài.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ 8 về đánh giá tiến độ và đề ra giải pháp tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, sớm đưa dự án vào triển khai hiệu quả, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động xử lý vướng mắc, không để công việc đình trệ:

“Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và thời hạn hoàn thành; dự án chậm phải làm rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục cụ thể. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, sớm đưa các dự án vào triển khai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Năm 2026 đang dần khép lại, chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu cấp thiết: Cà Mau phải có đội ngũ cán bộ vững bản lĩnh chính trị, sáng đạo đức công vụ, giỏi chuyên môn và dám chịu trách nhiệm. Chọn đúng người, giao đúng việc, trao quyền đi đôi với trách nhiệm, lấy kết quả thực chất làm thước đo không chỉ là yêu cầu của công tác cán bộ mà còn là điều kiện để Cà Mau đưa mục tiêu tăng trưởng vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực, tạo sức bật phát triển trong năm 2027.