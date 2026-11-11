Sức bật từ mùa lễ hội cuối năm

Các sự kiện văn hóa giải trí luôn có sức hút với du khách. TRONG ẢNH: Hoạt động tại Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố

Cùng tín hiệu tích cực từ thị trường khách quốc tế, các hoạt động này được kỳ vọng tạo sức bật cho ngành du lịch, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản phẩm trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Phong phú sự kiện văn hóa

Bước vào những tháng cuối năm, Đà Nẵng chuẩn bị cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội trải rộng từ khu vực đô thị ven biển đến các vùng di sản Hội An, Mỹ Sơn và miền núi phía tây. Các sự kiện mở ra cơ hội để ngành du lịch xây dựng những hành trình trải nghiệm mới, khai thác lợi thế về không gian văn hóa và tài nguyên di sản sau sáp nhập.

Theo đó, từ ngày 18 đến 24/11, thành phố lần đầu tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”. Chương trình gồm nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa các dân tộc, nghề truyền thống, ẩm thực, trò chơi dân gian và trải nghiệm di sản tại các địa phương. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra tối 23/11 tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Tiếp đó, từ ngày 20/11 đến 5/12, Hội An tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử và không gian di sản phố cổ. Đặc biệt, Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề “Hội An - Sắc màu di sản”, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6/12, sẽ mang đến những không gian nghệ thuật đèn lồng, hoạt động trải nghiệm chế tác thủ công, giao lưu sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật.

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố, chuỗi hoạt động cuối năm được kỳ vọng làm phong phú sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành kết nối hoạt động lễ hội với dịch vụ lưu trú, vận chuyển, tham quan và ẩm thực. Đặc biệt, với Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An diễn ra từ ngày 3 đến 6/12, việc kết nối hoạt động chế tác đèn lồng, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm ẩm thực vào chương trình tham quan có thể tạo thêm sản phẩm cho doanh nghiệp lữ hành.

Từ góc độ kinh doanh, chuỗi sự kiện văn hóa cuối năm đang mở ra cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú phát triển sản phẩm kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm di sản. Tuy nhiên, khả năng chuyển sức hút lễ hội thành doanh thu thực tế vẫn là bài toán cần được đánh giá qua số lượng tour bán ra, công suất phòng trong những ngày diễn ra sự kiện và mức chi tiêu của du khách.

Du khách thích thú tham gia không gian hô hát bài chòi tại Hội An. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Kỳ vọng tăng doanh thu du lịch

Thị trường du lịch Đà Nẵng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực trước mùa lễ hội cuối năm. Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, chung 10 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 58.365 tỷ đồng, tăng 25,7% và chiếm 22,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố. Trong đó, doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 39.986 tỷ đồng, tăng 27,5%.

Thời gian lưu trú cũng có chuyển biến. Trong 10 tháng, khách nghỉ qua đêm lưu trú bình quân 1,85 ngày/lượt, so với 1,80 ngày/lượt cùng kỳ năm 2025. Riêng khách quốc tế lưu trú bình quân 2,01 ngày/lượt, tăng từ mức 1,91 ngày/lượt, trong khi khách trong nước lưu trú bình quân 1,66 ngày/lượt.

Báo cáo nhận định đà tăng của khách quốc tế tạo cơ sở để thành phố tiếp tục khai thác thị trường khách quốc tế, phát triển du lịch hội họp, hội nghị (MICE) và chuẩn bị cho mùa Giáng sinh, Tết Dương lịch. Việc tổ chức các sự kiện quốc tế và tăng cường xúc tiến tại những thị trường trọng điểm cũng mở thêm cơ hội để doanh nghiệp lữ hành duy trì tăng trưởng trong các tháng cuối năm.

Tại Công ty TNHH Du lịch Hội An DMC, ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc doanh nghiệp cho biết, bước vào tháng 11, đơn vị phục vụ bình quân 7 - 10 tour mỗi ngày, với khoảng 150 - 200 lượt khách. Riêng tháng 12, lượng khách đăng ký đã vượt 1.000 lượt. Đây là nguồn khách tiềm năng để doanh nghiệp khai thác thêm các sản phẩm trải nghiệm văn hóa, nhất là trong thời gian Hội An tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Lễ hội đèn lồng quốc tế.

Trước tác động của thời tiết và tính mùa vụ, các doanh nghiệp lữ hành chủ động điều chỉnh phương án khai thác thị trường, phát triển gói kích cầu thu - đông kết hợp lưu trú, ẩm thực và đưa đón. Cùng với các chương trình như “Âm vang Mỹ Sơn” và “Đêm phố Hội An”, trải nghiệm văn hóa trong nhà và ẩm thực địa phương là những hướng đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ khách trong mùa mưa.