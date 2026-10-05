Sức bật từ Khối Doanh nghiệp tư nhân cựu chiến binh

CCB thuộc Khối Doanh nghiệp tư nhân đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế

Liên kết để cùng phát triển

Tập hợp những CCB đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tư nhân Phan Thiết tạo cầu nối để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội hiện có 30 hội viên, hoạt động trong 22 loại hình doanh nghiệp, thuộc các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, khách sạn, du lịch, nuôi tôm xuất khẩu, khai thác khoáng sản, điện lạnh... Trong đó, 19 hội viên trực tiếp giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc hoặc chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Đỗ Du Lịch - Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp tư nhân Phan Thiết, đây là lợi thế để Hội phát huy kinh nghiệm quản lý, sản xuất, kinh doanh và quan hệ thị trường của hội viên. Trên cơ sở đó, Hội đẩy mạnh kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và mở rộng thị trường.

Hoạt động liên kết được cụ thể hóa qua các buổi trao đổi, tọa đàm, nơi hội viên chia sẻ mô hình hiệu quả, kinh nghiệm quản lý và cách làm phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh. Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi, các doanh nghiệp từng bước tìm được đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. “Mỗi hội viên có một lĩnh vực, một thế mạnh riêng. Vì vậy, Hội chú trọng kết nối những thế mạnh đó để tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động”, ông Lịch chia sẻ.

Hiệu quả từ sự liên kết được thể hiện qua hoạt động của các doanh nghiệp hội viên, hiện tạo việc làm cho gần 600 công nhân, người lao động. Đây là kết quả cụ thể cho thấy đóng góp của CCB trên mặt trận kinh tế, không chỉ ở việc xây dựng doanh nghiệp ổn định mà còn tạo sinh kế, duy trì việc làm và đóng góp vào hoạt động kinh tế tại địa phương.

CCB Khối Doanh nghiệp tư nhân Phan Thiết liên kết, hỗ trợ nhau trong phát triển sản xuất, kinh doanh

Gắn kinh tế với trách nhiệm cộng đồng

Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, các CCB là chủ doanh nghiệp còn phát huy trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng. Hội cùng hội viên tham gia sửa chữa nhà cho CCB nghèo; thăm hỏi, tặng quà CCB, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, giám định hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 2021 đến nay, Hội cùng các doanh nghiệp do CCB làm chủ đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ gần 200 triệu đồng; hỗ trợ CCB nghèo, học sinh khó khăn học giỏi và Quỹ Mái ấm đồng đội hơn 100 triệu đồng. Riêng Quỹ Vì người nghèo tại các địa phương, Hội vận động ủng hộ với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, tập thể Hội CCB Khối Doanh nghiệp tư nhân Phan Thiết được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2025 và 2026; đồng thời được khen thưởng trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ những doanh nghiệp do CCB làm chủ, Hội đang từng bước hình thành mạng lưới liên kết kinh tế dựa trên kinh nghiệm, uy tín và tinh thần đồng đội. Qua đó, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy bản lĩnh trên một mặt trận mới - mặt trận sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng.

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tư nhân Phan Thiết đã phát huy vai trò trong phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội. Việc tập hợp những CCB đang trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh không chỉ phát huy nguồn lực hội viên mà còn tăng cường sự gắn kết trong tổ chức Hội. Ông Phạm Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh.