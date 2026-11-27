Cán bộ và nhân dân thôn Khánh Bình (xã Quế Phước) tích cực tham gia phong trào tại địa phương. Ảnh: MINH THÔNG

Phát huy vai trò nêu gương

Ông Trần Viết Thành, Bí thư Chi bộ thôn Khánh Bình cho biết, sau khi sáp nhập thôn Đông An vào thôn Khánh Bình, chi bộ có 28 đảng viên. Địa bàn mở rộng, dân số tăng nên sự gắn kết cộng đồng chưa cao khiến việc nắm bắt tâm tư và vận động quần chúng gặp khó khăn.

Trước thực tế đó, chi bộ kiện toàn tổ chức, phân công từng đảng viên phụ trách trực tiếp các tổ, nhóm hộ gia đình để kịp thời tháo gỡ vướng mắc; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm xóa bỏ tâm lý phân biệt “thôn cũ - thôn mới”, củng cố tình làng nghĩa xóm.

“Đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, tạo sự đồng thuận, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại địa phương”, ông Thành chia sẻ.

Tại thôn Bình Yên (xã Quế Phước), vai trò nêu gương của đảng viên được thể hiện qua những việc làm cụ thể. Theo đảng viên Phạm Đình Đại, từ chuyện hiến đất mở đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đường làng ngõ xóm đến đóng góp cho các quỹ an sinh, khuyến học, đảng viên chi bộ luôn giữ vai trò nòng cốt. Chính sự gương mẫu ấy đã tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh.

Đảng ủy xã Quế Phước trao quyết định thành lập chi bộ thôn mới và chỉ định cấp ủy. Ảnh: MINH THÔNG

Ông Bùi Xuân Trung, Bí thư Đảng ủy xã Quế Phước cho biết, sau sáp nhập, số thôn giảm từ 13 xuống còn 10, đòi hỏi cao hơn ở năng lực điều hành của chi bộ. Thực tế, chi bộ nào giữ vững nền nếp sinh hoạt và phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy, bí thư thì tạo được sự đồng thuận, huy động dân tham gia phong trào hiệu quả. Ngược lại, vài chi bộ mới vẫn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu.

“Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục củng cố tổ chức, bồi dưỡng cán bộ kế cận ở thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát và nhân rộng mô hình sinh hoạt chi bộ hiệu quả. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, gương mẫu đi đầu, gắn với trách nhiệm phụ trách địa bàn của các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, cấp ủy và từ lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Trung nói.

Đổi mới nội dung sinh hoạt

Cùng với phát huy vai trò nêu gương, đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt được các chi bộ ở xã Nông Sơn chú trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo sau sáp nhập. Tại Chi bộ thôn Phước Bình, các buổi sinh hoạt định kỳ và chuyên đề từng bước đi vào thực chất, tập trung thảo luận, đề ra giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa bàn.

Ban nhân dân thôn Phước Bình (xã Nông Sơn) duy trì tiếp công dân hằng tuần, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân. Ảnh: MINH THÔNG

Ông Châu Ngọc Sen, Bí thư Chi bộ thôn Phước Bình cho hay, ngay khi hợp nhất, chi bộ đã rà soát, kế thừa nghị quyết của hai chi bộ cũ để ban hành nghị quyết mới sát thực tế, kèm theo chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể, rà soát các chỉ tiêu về phát triển đảng viên, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới.

Tại các cuộc họp, chi bộ tập trung bàn giải pháp phát triển kinh tế vườn, kinh tế rừng, chăn nuôi, bảo vệ môi trường, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và tạo nguồn kết nạp đảng viên trẻ. Đặc biệt, chi bộ chỉ đạo Ban nhân dân thôn duy trì cố định lịch tiếp công dân vào thứ Tư hằng tuần, giúp mọi kiến nghị chính đáng của người dân được lắng nghe và tháo gỡ kịp thời.

Theo ông Đỗ Đức Huynh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Sơn, sau sắp xếp, số thôn giảm từ 16 xuống còn 13. Địa bàn mở rộng, dân số và đảng viên tăng khiến một số chi bộ phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Đến nay, các chi bộ cơ bản ổn định, giữ nền nếp sinh hoạt, phát huy vai trò hạt nhân chính trị. Đảng viên ngày càng sâu sát cơ sở, gắn sinh hoạt với phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội.

“Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục kiện toàn cấp ủy, chọn bí thư chi bộ đủ năng lực, uy tín; phân công Đảng ủy viên phụ trách địa bàn dự sinh hoạt để tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng dân vận, nâng chất lượng kiểm tra, giám sát và tạo nguồn phát triển đảng viên từ lực lượng nòng cốt ở thôn. Đây là giải pháp xây dựng chi bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới”, ông Huynh cho biết.