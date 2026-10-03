Sức bật của doanh nghiệp vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu

Phát biểu tại diễn đàn "Kinh tế mới thường niên 2026 (VNEF 2026)" chiều 3/10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. GDP quý III ước tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, mức cao nhất trong nhiều năm. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt khoảng 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện tăng 12,1%, bám sát mục tiêu giải ngân tối thiểu 30 tỷ USD trong cả năm.

Cùng với đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển. Trong 9 tháng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 84 luật, nghị quyết; Chính phủ ban hành 823 văn bản quy phạm pháp luật. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm khoảng 53%, chi phí tuân thủ giảm khoảng 55%.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng những kết quả trên chưa đồng nghĩa với việc các nguồn lực đã được chuyển hóa đầy đủ thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn kinh tế mới thường niên 2026.

Theo đó, trong quý IV cần khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng, năng lượng, dữ liệu và phối hợp thực hiện, để nguồn lực đã có sớm được đưa vào vận hành, tạo ra sản lượng và công suất thực tế.

Đặc biệt, sức bật của khu vực doanh nghiệp trong nước dù có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu. Doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Sản xuất, xuất khẩu vẫn phụ thuộc đáng kể vào khu vực FDI và đầu vào nhập khẩu. Liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, năng lực hấp thụ công nghệ và phần giá trị gia tăng được giữ lại trong nước chưa đáp ứng yêu cầu.

Do vậy, cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường; đồng thời thúc đẩy liên kết thực chất, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với khu vực địa phương, sức bật cũng chưa đồng đều. Theo Phó Thủ tướng, 9 tháng có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10%. Các địa phương đã chủ động vượt qua khó khăn, khai thác không gian phát triển mới, song năng lực thực thi ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu.

Áp lực ở cấp cơ sở trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng và chuyển đổi số còn lớn. Trong quý IV, các địa phương cần chuyển mạnh từ ổn định tổ chức sang nâng cao hiệu quả thực thi, chủ động tháo gỡ vướng mắc, phát huy không gian phát triển mới; phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực, năng lực kiểm tra, giám sát và xác định rõ trách nhiệm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, nâng cao năng lực công nghệ, năng suất và tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước.

“Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện và đo lường kết quả”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu cụ thể hóa mục tiêu thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ; xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và kết quả.

Phó Thủ tướng đề nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào phải được xử lý kịp thời ở cấp đó; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, không đùn đẩy, né tránh, không để nguồn lực bị ách tắc vì chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó tạo điều kiện để địa phương phát huy tính chủ động, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đánh giá cao chủ đề của diễn đàn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không chỉ ban hành chính sách đúng, đột phá mà quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, nhanh chóng chuyển hóa chính sách thành kết quả phát triển, tạo sức bật thực chất cho địa phương và doanh nghiệp.