Sức bật Ba Nhất ở Công an xã Duy Xuyên

Đảng ủy, lãnh đạo Công an xã đối thoại với đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ trong đơn vị.

Nhận thức vai trò chủ công trong nhiệm vụ giữ vững an ninh, an toàn cho từng thôn xóm, từng khu dân cư, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lực lượng Công an xã Duy Xuyên đã bám sát địa bàn cơ sở, kiên quyết tấn công tội phạm, quyết tâm làm sạch tệ nạn ma túy và lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua "Ba Nhất" bằng những việc làm thiết thực, nhân văn.

Theo thống kê của Công an xã, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn xã Duy Xuyên ghi nhận 8 vụ với 26 đối tượng, bao gồm các hành vi đánh bạc trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp và vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt, trên lĩnh vực ma túy, hướng tới mục tiêu "xã không ma túy" vào năm 2027, lực lượng Công an xã Duy Xuyên đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã phát hiện 5 vụ với 17 đối tượng liên quan đến mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và 12 đối tượng cai nghiện tự nguyện.

Với quyết tâm làm sạch địa bàn, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy (từ 5-8 đến 20-9), Công an xã Duy Xuyên đã ra quân quyết liệt, tổng rà soát trọng điểm; tiến hành xét nghiệm chất ma túy gần 600 trường hợp, phát hiện 16 trường hợp dương tính (trong đó có 14 người sử dụng mới), lập hồ sơ quản lý 7 đối tượng và xử lý 3 vụ với 7 đối tượng phạm tội về ma túy.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Duy Xuyên với chương trình "Bát cháo nghĩa tình".

Theo Trung tá Trần Phạm Quang Duy- Trưởng Công an xã Duy Xuyên, nhận thức việc giữ vững ANTT là vì nhân dân nên phải biết dựa vào dân, do đó thời gian qua Công an xã Duy Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với gần 200 lượt phát thanh lưu động, tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy thu hút hàng ngàn học sinh, đoàn viên và người dân tham gia. Ngoài ra, Công an xã Duy Xuyên còn phối hợp với Trạm truyền thanh xã xây dựng tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp, cháy nổ và trật tự, an toàn giao thông qua mô hình "Tiếng loa an ninh" với tần suất 7 lần/tuần.

Bên cạnh đó, 4 mô hình tự quản về ANTT tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả cao, tiêu biểu như mô hình "1+5" (1 người tái hòa nhập cộng đồng có 5 tổ chức giúp đỡ), "Camera an ninh", "Tiếng loa an ninh" và "Dân vận khéo".

Đáng chú ý, mô hình "6 không" tại thôn Chiêm Sơn (không tội phạm, không ma túy, không cờ bạc, không rác thải ô nhiễm, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và an toàn giao thông) đang phát huy hiệu quả tích cực. Công an xã Duy Xuyên đang lên kế hoạch nghiên cứu, nhân rộng mô hình này tại các thôn còn lại trên địa bàn xã.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Duy Xuyên còn để lại những dấu ấn xúc động thông qua các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu - Em nuôi của Đoàn", "Bát cháo nghĩa tình", "Trung thu cho em"; thăm tặng quà, hỗ trợ kinh phí cho Chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng Công an xã Duy Xuyên đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND luôn gần gũi, tận tâm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

"Những kết quả toàn diện mà chúng tôi đạt được thời gian qua là minh chứng sinh động cho việc quán triệt và triển khai nghiêm túc phong trào thi đua "Ba Nhất" do Bộ Công an phát động. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã đã lồng ghép chặt chẽ các tiêu chí thi đua vào mọi mặt công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng. Nhờ đó, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; tinh thần chủ động, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì nhân dân phục vụ ngày càng được nâng lên rõ rệt", Trung tá Trần Phạm Quang Duy kết luận.