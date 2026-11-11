Sức ảnh hưởng của CEO Nvidia Jensen Huang trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo

Giữa cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi ngành công nghệ thế giới, Jensen Huang trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất Thung lũng Silicon. Ở tuổi 63, vị CEO Nvidia không chỉ điều hành một đế chế bán dẫn mà còn có tiếng nói đủ sức tác động đến những quyết định đầu tư trị giá hàng tỷ USD.

Theo Reuters, sức hút của Jensen Huang đã vượt khỏi phạm vi giới công nghệ. Tại Đài Bắc và Seoul, ông được người hâm mộ vây quanh xin chữ ký như một ngôi sao nổi tiếng. Trong khi đó, những tỷ phú hàng đầu như Elon Musk hay Larry Ellison từng phải tìm cách thuyết phục ông cung cấp thêm chip xử lý đồ họa GPU.

Jensen Huang trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Economic Times.

Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, từng kể rằng trong một bữa tối năm 2024, ông và Elon Musk đã gần như phải cầu xin Jensen Huang bán thêm GPU. Câu chuyện phần nào cho thấy vị thế đặc biệt của Nvidia khi các tập đoàn lớn đang cạnh tranh khốc liệt để xây dựng hạ tầng AI.

Những bộ xử lý của Nvidia đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo, bao gồm những dịch vụ như ChatGPT. Khi nhu cầu điện toán tăng mạnh, khả năng tiếp cận nguồn cung chip có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển của các doanh nghiệp công nghệ.

Tuy nhiên, quyền lực của Jensen Huang không chỉ đến từ việc bán phần cứng. Nvidia còn sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để đầu tư vào các doanh nghiệp điện toán đám mây, nhà cung cấp hạ tầng và những phòng nghiên cứu AI. Điều này giúp tập đoàn mở rộng ảnh hưởng trên nhiều mắt xích của hệ sinh thái công nghệ.

Những bộ xử lý AI của Nvidia đang trở thành nền tảng quan trọng trong cuộc đua phát triển công nghệ của các tập đoàn lớn. Ảnh: Reuters.

Sức nặng trong mỗi phát ngôn của ông cũng khiến giới đầu tư đặc biệt chú ý. Một cuộc gặp gỡ ăn gà rán, uống bia cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai tại Hàn Quốc từng góp phần thúc đẩy cổ phiếu của hai doanh nghiệp thực phẩm. Trong một dịp khác, nhận định tích cực của ông về Marvell Technology đã giúp cổ phiếu hãng bán dẫn này lập đỉnh.

Đằng sau hình ảnh một nhà lãnh đạo thường xuyên xuất hiện trước truyền thông là phong cách quản trị khác biệt. Jensen Huang điều hành Nvidia với cơ cấu tương đối phẳng, từng cho biết có hơn 60 lãnh đạo báo cáo trực tiếp với mình. Phần lớn trong số họ là những chuyên gia kỹ thuật phụ trách các lĩnh vực cốt lõi.

CEO Nvidia trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân và những nghi vấn liên quan đến hoạt động tình báo. Ảnh: CNBC.

Theo Reuters, Jensen Huang sở hữu khoảng 3,6% cổ phần Nvidia và không có quyền biểu quyết đặc biệt như một số nhà sáng lập công nghệ khác. Dù vậy, ảnh hưởng thực tế của ông đối với định hướng phát triển và hoạt động của tập đoàn vẫn vô cùng lớn.

Chính sự phụ thuộc ấy đang đặt ra một vấn đề đáng chú ý khi Nvidia đối diện cuộc điều tra liên quan đến người đứng đầu.

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập sau những thông tin cho rằng Jensen Huang có thể đã trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài. Trước đó, ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân Trung Quốc, người bị nghi có liên quan đến hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Cuộc điều tra liên quan đến Jensen Huang làm dấy lên câu hỏi về tương lai lãnh đạo Nvidia nếu ông không còn giữ vị trí CEO. Ảnh: Nvidia.

Tuy nhiên, những nghi vấn tình báo hiện chưa phải kết luận điều tra. Nvidia khẳng định chưa có cơ sở để tin rằng bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm. Hội đồng quản trị tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng đối với Jensen Huang, trong khi ông cam kết hợp tác với quá trình xác minh.

Diễn biến này khiến giới phân tích quan tâm đến một câu hỏi lớn hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jensen Huang không còn điều hành Nvidia?

Từ khi đồng sáng lập doanh nghiệp năm 1993, ông đã gắn bó với vị trí CEO suốt hơn ba thập kỷ. Đến nay, Nvidia chưa công bố kế hoạch kế nhiệm cụ thể và các chuyên gia cũng chưa nhìn thấy một nhân vật có thể ngay lập tức đảm nhận vai trò của ông.

Sau hơn ba thập kỷ điều hành Nvidia, Jensen Huang được xem là nhân vật khó thay thế trong bộ máy lãnh đạo tập đoàn. Ảnh: Tống Bích Long/ Epoch Times.

Nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein nhận định Nvidia không phải doanh nghiệp thông thường, cũng như Jensen Huang không phải một CEO thông thường. Trong khi đó, chuyên gia Dan Ives cho rằng việc tìm người thay thế ông một cách liền mạch là thách thức rất lớn.

Đây cũng là nghịch lý trong thành công của Nvidia. Một nhà lãnh đạo có tầm nhìn có thể đưa doanh nghiệp vươn lên vị thế trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ, nhưng sự tập trung quyền lực quá lớn vào một cá nhân cũng tiềm ẩn rủi ro.

Trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu đang đổ nguồn lực khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo, Jensen Huang vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt. Những diễn biến liên quan đến ông vì thế không chỉ tác động đến Nvidia mà còn có thể ảnh hưởng đến niềm tin và chiến lược đầu tư của cả ngành AI.

Sự phụ thuộc lớn vào Jensen Huang vừa là lợi thế cạnh tranh, vừa đặt ra thách thức dài hạn đối với Nvidia. Ảnh: CNBC.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, còn tương lai lãnh đạo Nvidia chưa có thay đổi chính thức. Dù kết quả thế nào, câu chuyện hiện tại đã cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm. Khi cả ngành công nghệ phụ thuộc sâu sắc vào một doanh nghiệp, và doanh nghiệp ấy lại gắn liền với một nhà lãnh đạo, sức ảnh hưởng cá nhân có thể trở thành lợi thế lớn nhất, đồng thời cũng là bài toán khó nhất cần giải quyết.