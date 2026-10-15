Subeo và bạn gái đi ăn tối cùng Cường Đô la

Cường Đô la mới đây đã chia sẻ hình ảnh đi ăn tối với Subeo và bạn gái của con trai. Nam doanh nhân còn tiết lộ con trai 16 tuổi đã cao hơn 1m8. Ngoài sắc vóc của Subeo, khán giả còn chú ý đến bạn gái cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên, Subeo dẫn bạn gái ra mắt người thân, trước đó trong một sự kiện của Hồ Ngọc Hà, bạn gái Subeo cũng xuất hiện. Thời điểm đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi về việc con trai của Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà yêu sớm. Trước những thông tin này, Hồ Ngọc Hà trong một lần livestream trên trang cá nhân đã bày tỏ cô và ông xã Kim Lý tôn trọng mối quan hệ của Subeo và bạn gái.

Cường Đô la bên 2 con.

Với Hồ Ngọc Hà, việc con có bạn gái là chuyện không có gì để gây ra những ý kiến tiêu cực. Qua việc này, nữ ca sĩ mong muốn mọi người nhẹ nhàng với các con hơn vì Subeo và bạn gái đang tuổi đi học.

Thay vì áp đặt con phải đi theo hình mẫu hay kỳ vọng cụ thể, Hồ Ngọc Hà thường xuyên thể hiện quan điểm để con phát triển tự nhiên theo sở thích và năng lực cá nhân. Điều này phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại, nơi trẻ được khuyến khích khám phá bản thân và xây dựng sự tự tin từ sớm.

Về phía Subeo, mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ, cậu thường nhận được lời khen bởi vẻ ngoài lịch lãm, toát lên nét tự tin của một thiếu niên lớn lên trong gia đình có điều kiện.

Không chỉ được quan tâm bởi diện mạo, Subeo còn khiến nhiều người chú ý khi bắt đầu được bố định hướng làm quen với công việc kinh doanh của gia đình. Cường Đô la từng chia sẻ hình ảnh con trai đến công ty thực tập, tạo cơ hội để cậu tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế từ sớm. Đây được xem là bước chuẩn bị để Subeo tích lũy kinh nghiệm, hiểu hơn về công việc của bố và có thêm hành trang cho con đường tương lai.

Subeo dự tiệc ở công ty của gia đình.

Sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế và sự nổi tiếng, Subeo được hưởng nền tảng giáo dục, chăm sóc tốt từ nhỏ. Mẹ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà, bố là doanh nhân Cường Đô la, cậu sớm có cơ hội tiếp cận môi trường sống tiện nghi, theo học tại những ngôi trường chất lượng và trải nghiệm nhiều điều mà không phải bạn bè cùng trang lứa nào cũng có được.

Từ khi còn nhỏ, Subeo đã thường xuyên cùng bố mẹ đi du lịch trong và ngoài nước. Những chuyến đi giúp cậu có cơ hội khám phá nhiều vùng đất, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. Qua những hình ảnh được gia đình chia sẻ, Subeo cũng nhiều lần xuất hiện tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, bên cạnh điều kiện vật chất, sự quan tâm và đồng hành của bố mẹ vẫn là điểm đáng chú ý trong quá trình trưởng thành của cậu.

Subeo thân thiết với Cường Đô la.

Sau khi Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà chia tay, cả hai vẫn duy trì sự quan tâm dành cho con trai. Subeo có mối quan hệ gắn bó với cả hai bên gia đình, thường xuyên xuất hiện trong những dịp sum họp, những chuyến đi hay các hoạt động đời thường cùng bố mẹ.

Cường Đô la (Nguyễn Quốc Cường) sinh năm 1982, là doanh nhân được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh, đồng thời thu hút sự chú ý của công chúng qua cuộc sống gia đình. Anh từng có thời gian gắn bó với Hồ Ngọc Hà và có con trai Subeo. Sau đó, Cường Đô la kết hôn với Đàm Thu Trang và có hai con là Suchin và Sutin. Subeo sinh năm 2010, là con trai Cường Đô la với vợ cũ - ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cậu nhóc tên thật Nguyễn Quốc Hưng, tên tiếng Anh là Henry. Từ nhỏ, rich kid đã theo học tại các trường quốc tế hàng đầu, sớm nói thành thạo tiếng Anh.