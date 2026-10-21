Subaru sẽ 'khai tử' động cơ boxer ở châu Âu

Theo Motor1, động cơ boxer đặc trưng của thương hiệu Subaru sẽ không còn hiện diện tại châu Âu trong tương lai. Nhiều báo cáo cho rằng Subaru sẽ ngừng bán hoàn toàn các mẫu xe động cơ đốt trong tại lục địa già, chỉ bán ôtô thuần điện bắt đầu từ năm 2028.

Theo lộ trình mà các nguồn tin chia sẻ, Subaru Outback sẽ chia tay thị trường châu Âu vào cuối năm 2027, trong khi các dòng xe hybrid như Impreza, Crosstrek và Forester sẽ rút lui sau năm 2027.

Khi đó, danh mục sản phẩm Subaru ở lục địa già chỉ còn lại 3 mẫu xe Solterra, Uncharted và E-Outback - cả 3 đều được hợp tác phát triển cùng Toyota.

Chuyên trang Motor1 cho biết đã liên hệ Subaru Mỹ để xác nhận các thông tin chi tiết, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.

Theo Autonext và Auto Motor Sport, việc rút các dòng xe động cơ đốt trong khỏi châu Âu xuất phát từ 2 lý do chính, gồm khí thải và an toàn. Trong số này, các quy định về mức phát thải trung bình đội xe ngày càng thắt chặt tại châu Âu từng dẫn đến “án tử” dành cho Mazda Miata.

Quy trình tái chứng nhận động cơ đã nâng cấp là khá tốn kém, do vậy các hãng thường chọn cách khai tử vài dòng xe để giúp cải thiện mức phát thải trung bình.

Châu Âu cũng đang bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn nâng cao, yêu cầu các hãng xe phải cập nhật những dòng xe sở hữu kiến trúc điện cũ hơn. Với một số hãng, chi phí này được cho là không xứng đáng.

Subaru 1000 là dòng xe đầu tiên của hãng được trang bị động cơ boxer, ra mắt cách đây 60 năm. Khi đó, khối động cơ 4 xy-lanh dung tích 1.0L cung cấp cho Subaru 1000 công suất tối đa 55 mã lực.

Subaru Outback ở đời xe hiện tại được trang bị động cơ boxer 4 xy-lanh dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 169 mã lực. Ba mẫu xe hybrid Impreza, Crosstrek và Forester sử dụng động cơ boxer MHEV dung tích 2.0L, cho công suất khoảng 136 mã lực.

Subaru là thương hiệu phổ thông duy nhất sử dụng động cơ boxer trên toàn bộ dải sản phẩm của mình. Động cơ này do vậy góp phần tạo nên bản sắc thương hiệu, bên cạnh hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD.

Phúc Hậu