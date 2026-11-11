Subaru Forester thêm bản Hybrid, giá 1,6 tỷ đồng

Subaru Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản Hybrid của dòng SUV cỡ C Subaru Forester. Xe có giá 1,6 tỷ đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Điểm nhấn của Subaru Forester phiên bản Hybrid là hệ truyền động e-Boxer Strong Hybrid, kết hợp động cơ xăng Subaru Boxer 4 xy-lanh dung tích 2.5L với 2 motor điện tích hợp trong cụm hộp số - cầu.

Trong thiết lập trên, một motor đóng vai trò máy phát điện kiêm bộ khởi động động cơ, còn motor kéo công suất cao sẽ đảm nhiệm chức năng dẫn động xe. Tùy thuộc điều kiện vận hành, hệ thống có thể sử dụng công suất từ motor điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid sở hữu công suất đầu ra tối đa 194 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm. Mẫu SUV hybrid cỡ C sử dụng hộp số Hybrid Lineartronic với 6 cấp số giả lập.

Ở điều kiện vận hành hỗn hợp, Subaru Forester e-Boxer Hybrid tiêu thụ 6,18 lít/100 km. Khi hoạt động trong đô thị, xe tiêu thụ trung bình 5,41 lít/100 km, tiết kiệm khoảng 45% so với phiên bản Forester 2.5 Boxer thuần xăng.

Hãng xe Nhật Bản cho biết với bình nhiên liệu dung tích 63 lít, Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid có thể vận hành trên quãng đường tối đa hơn 1.200 km khi xăng đầy.

Ngoại hình Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid không quá khác biệt so với các phiên bản thuần xăng ra mắt hồi đầu năm. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt thiết kế lại cùng cụm đèn LED hình chữ C. Vòm bánh xe cơ bắp ôm lấy mâm hợp kim nhôm 19 inch. Đuôi xe thiết kế hiện đại, tên xe Forester dập chìm. Xe được trang bị sẵn thanh giá nóc.

Khoang lái Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được trang bị màn hình thông tin giải trí Full HD kích thước 11,6 inch, hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 loa và một loa siêu trầm cùng bộ khuếch đại 8 kênh.

Bộ ghế ngồi thiết kế công thái học, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng, tích hợp chức năng hỗ trợ thắt lưng.

Một số trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến đá chân, cửa sổ trời chỉnh điện có thể trượt và điều chỉnh độ nghiêng, đèn LED khoang hành lý, hàng sau gập 60:40.

Trên phiên bản Hybrid, Subaru Forester vẫn sử dụng kết cấu khung xe gia cường hình nhẫn và kết cấu bảo vệ khoang hành khách. Khung gầm phía sau được gia cố đặc biệt nhằm hạn chế xâm nhập vào khoang xe, bảo vệ pin cao áp khi xảy ra va chạm.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid có 8 túi khí, đi kèm hệ thống EyeSight 4.0 cải tiến và các tính năng an toàn như hỗ trợ dừng xe khẩn cấp, hệ thống giám sát người lái.

Ở giá bán 1,6 tỷ đồng, Subaru Forester Hybrid sẽ cạnh tranh cùng loạt xe cùng cỡ như Honda CR-V e:HEV (1,17-1,25 tỷ đồng), Kia Sportage HEV (từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng), Hyundai Tucson Hybrid (1,089 tỷ đồng), BYD Sealion 6 (799-839 triệu đồng), Geely EX5 EM-i (789-969 triệu đồng), Jaecoo J7 PHEV (879 triệu đồng) hay mẫu xe ra mắt gần đây BYD Sealion 5 (739-789 triệu đồng). Mức giá cao hơn đáng kể được bù bằng nguồn gốc nhập khẩu từ Nhật Bản.

Theo nhiều thông tin đồn đoán, Mazda CX-5 thế hệ mới khi ra mắt Việt Nam trong giai đoạn tới cũng sẽ đi kèm một tùy chọn hybrid, giúp thị trường xe lai xăng-điện ở phân khúc SUV cỡ C thêm phần sôi động.

Phúc Hậu