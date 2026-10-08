Subaru Forester Hybrid tiếp tục 'nhá hàng', dự kiến sớm ra mắt thị trường Việt Nam

Fanpage chính thức Subaru Asia vừa đăng tải hình ảnh teaser về phiên bản Forester e-Boxer Hybrid kèm thông điệp “Coming soon” và theo dõi Subaru Việt Nam. Mẫu xe cũng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Subaru Asia tiếp tục "nhá hàng" về phiên bản Forester Hybrid tại thị trường Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, mẫu SUV cỡ C trang bị hệ truyền động lai xăng điện cũng đã có nhiều lần được hé lộ. Tại một sự kiện hồi đầu năm, bà Lê Thanh Hải, Tổng giám đốc Subaru Việt Nam, cũng đã từng chia sẻ về kế hoạch ra mắt Forester Hybrid ngay trong năm 2026.

Thậm chí ngay từ tháng 7/2026, các đại lý Subaru Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc đối với Forester Hybrid. Mức giá bán lẻ dự tính tại thời điểm đó được cho là vào khoảng 1,5 tỷ đồng, cao hơn so với các phiên bản thuần động cơ đốt trong hiện hành.

Phiên bản Subaru Forester Hybrid 2026 - Ảnh: Caranddriver

Subaru Forester Hybrid 2026 là cái tên rất đáng để mong chờ ở phân khúc xe gầm cao cỡ C, mặc dù nhiều khả năng giá bán lẻ của mẫu xe này sẽ cao hơn các đối thủ do phải chịu thuế nhập khẩu cao từ Nhật Bản.

Tại các thị trường quốc tế, Forester Hybrid 2026 sử dụng hệ truyền động gồm máy xăng Boxer 2.5L công suất cực đại 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 209 Nm, motor điện có công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 270. Như vậy, tổng công suất kết hợp của toàn hệ thống đạt 194 mã lực, gần bằng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Honda CR-V e:HEV (đạt 204 mã lực).

Thiết kế khoang lái Subaru Forester Hybrid - Ảnh: Caranddriver

Forester Hybrid 2026 trang bị hộp số vô cấp điện tử eCVT cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD. Gói pin lithium-ion trên Forester Hybrid có dung lượng 1,1 kWh.

Theo kết quả thử nghiệm, phiên bản Forester Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ ở mức 4,9 lít/100 km ngay trong môi trường giao thông đô thị. Kết quả này được công bố sau một thử nghiệm thực tế mới được thực hiện bởi Australian Automobile Association (AAA) trong chương trình Real-World Testing của Chính phủ Australia.

Khoang động cơ Subaru Forester Hybrid - Ảnh: Caranddriver

Sau khi ra mắt thị trường Việt Nam, phiên bản Forester e-Boxer Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda CR-V e:HEV, Hyundai Tucson Hybrid và Kia Sportage Hybrid. Bất lợi của Forester e-Boxer Hybrid có thể là giá bán do vấn đề xuất xứ song mẫu xe Nhật Bản lại nắm lợi thế về thương hiệu, khả năng vận hành đã được chứng minh trong lịch sử.