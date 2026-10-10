Subaru Forester hybrid sắp về Việt Nam, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

Thông tin đáng chú ý trong hình ảnh quảng bá mới là dòng chữ “Made in Japan”, hé lộ khả năng Subaru Forester hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Fanpage Subaru Asia đồng thời sử dụng thông điệp “Coming soon” và nhắc đến Subaru Việt Nam, cho thấy mẫu xe có thể sớm được giới thiệu trong nước.

Kế hoạch đưa Forester hybrid về Việt Nam đã được đề cập từ đầu năm 2026. Đến tháng 7, một số đại lý bắt đầu nhận đặt cọc và đưa ra thông tin xe có thể ra mắt vào tháng 10/2026. Mức giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng, trong khi phiên bản Forester dùng động cơ xăng hiện hành đã tiệm cận 1,4 tỷ đồng. Thời điểm ra mắt và giá bán chính thức vẫn chưa được Subaru xác nhận.

Fanpage của Subaru Asia đăng hình ảnh giới thiệu Forester hybrid kèm thông điệp “Coming soon”.

Điểm đáng chú ý nhất của Subaru Forester hybrid nằm ở khả năng kết hợp sức mạnh của động cơ xăng với mô-tơ điện. Theo thông số tại thị trường quốc tế, xe đạt tổng công suất 194 mã lực, đi cùng hộp số eCVT và hệ dẫn động Symmetrical AWD. Công suất này không cách biệt quá lớn so với mức 204 mã lực của Honda CR-V hybrid.

Mức tiêu hao nhiên liệu cũng là lợi thế được kỳ vọng trên Forester hybrid. Trong thử nghiệm của Hiệp hội Ô tô Australia (AAA), xe tiêu thụ 4,9 lít/100 km khi vận hành trong đô thị. Kết quả này được ghi nhận tại Australia, do đó chưa thể xem là mức tiêu hao chính thức của phiên bản phân phối tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nhất của Subaru Forester hybrid nằm ở khả năng kết hợp sức mạnh của động cơ xăng với mô-tơ điện.

Về trang bị, Subaru Forester hybrid được kỳ vọng có màn hình giải trí 11,6 inch, kết nối điện thoại không dây, điều hòa hai vùng, ghế lái chỉnh điện và cửa sổ trời. Các tiện nghi như camera 360 độ, ghế thông gió, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Harman Kardon cũng có thể xuất hiện, tùy cấu hình.

Gói hỗ trợ lái EyeSight nhiều khả năng tiếp tục có mặt với các tính năng như phanh phòng tránh va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ duy trì làn đường và cảnh báo chệch làn. Tuy nhiên, danh sách trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố. Với mức giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng, cấu hình thực tế sẽ là một trong những yếu tố cần chờ đợi khi Subaru chính thức giới thiệu mẫu SUV này.