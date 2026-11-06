Subaru Forester hybrid sắp bán tại Việt Nam có gì?

Forester hybrid có gì khác biệt bản xăng?

Theo thông tin từ đại lý, Subaru Forester hybrid sắp bán tại Việt Nam có một số trang bị nổi bật hơn bản máy xăng, gồm hệ truyền động hybrid, âm thanh Harman Kardon và bộ mâm hợp kim 19 inch. Xe dự kiến ra mắt ngày 11/11 tới.

Ảnh: US News

Trong đó, hệ thống âm thanh Harman Kardon là điểm nhấn đáng chú ý. Tham khảo cấu hình tại Mỹ, Forester hybrid được trang bị dàn âm thanh 11 loa Harman Kardon, ampli công suất 576W. Trang bị này xuất hiện trên các phiên bản Sport Hybrid, Limited Hybrid và Touring Hybrid.

Cấu hình tham khảo tại thị trường Mỹ.

Bộ mâm 19 inch cũng tạo khác biệt về diện mạo. Tham khảo tại Mỹ, bản Forester Sport Hybrid sử dụng mâm sơn màu đồng, trong khi bản Touring Hybrid có mâm màu xám đậm kết hợp bề mặt xử lý cầu kỳ. Cả hai dùng lốp kích thước 235/50R19.

Giá bán và đối thủ của Forester hybrid

Theo thông tin tham khảo từ đại lý, Forester hybrid có thể được chào giá tạm tính khoảng 1,6 tỷ đồng. So với đối thủ đồng hương là Honda CR-V, mức giá tạm tính này đắt hơn khoảng 350 triệu đồng. Xe vẫn sẽ được nhập từ Nhật.

Hiện CR-V e:HEV RS có giá niêm yết 1,25 tỷ đồng. Mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid 2.0L, cho tổng công suất kết hợp 204 mã lực. Tuy nhiên, CR-V sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi mẫu xe Subaru có lợi thế với hệ dẫn động bốn bánh AWD.

Nếu giá bán thực tế lên tới 1,6 tỷ đồng, Forester hybrid có thể sẽ gặp bất lợi đáng kể về giá khi cạnh tranh với các đối thủ phân khúc C. Mức giá này ngang phiên bản cao cấp của một số mẫu xe phân khúc D, ví dụ như Ford Everest.

Hệ thống hybrid trên Forester có gì đặc biệt?

Điểm nâng cấp quan trọng nhất nằm ở hệ truyền động Strong Hybrid. Theo Subaru, hệ thống kết hợp cơ chế hybrid nối tiếp và song song, gồm động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L cùng hai mô-tơ điện, trong đó một mô-tơ dẫn động và một mô-tơ phát điện.

Tham khảo thông số tại Mỹ, động cơ xăng cho công suất 162 mã lực, mô-men xoắn 209 Nm. Mô-tơ điện dẫn động có công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực.

Để so sánh, bản máy xăng 2.5L đang bán tại Việt Nam cho công suất 182 mã lực. Hệ hybrid vì vậy nhỉnh hơn 12 mã lực.

Thông số hybrid tham khảo tại thị trường Mỹ.

Hệ thống có thể vận hành bằng mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai tùy điều kiện. Động cơ xăng vừa tạo lực kéo, vừa có thể vận hành máy phát để bổ sung năng lượng cho pin. Ngoài ra, năng lượng dư thừa khi giảm tốc và phanh cũng được thu hồi để tái nạp pin.

Cấu hình này đi kèm hộp số Lineartronic CVT và hệ dẫn động bốn bánh đối xứng Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru. Bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh không cần sạc ngoài mà tự bổ sung năng lượng trong quá trình xe vận hành.

Tại Mỹ, Forester hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo chuẩn EPA khoảng 35 mpg, tương đương 6,7 lít/100 km. Trong khi đó, thử nghiệm của Hiệp hội Ô tô Australia (AAA) từng ghi nhận mức tiêu thụ khoảng 4,9 lít/100 km trong đô thị. Hai con số được đo theo các phương pháp và điều kiện khác nhau.

Các trang bị còn lại tương tự bản xăng

Ngoài những thay đổi kể trên, Forester hybrid nhiều khả năng vẫn duy trì phần lớn thiết kế và trang bị tiện nghi của bản máy xăng đang bán tại Việt Nam. Một số trang bị đáng chú ý gồm màn hình trung tâm 11,6 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và cửa sổ trời.

Gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight gần như chắc chắn có trên bản hybrid. Hệ thống sử dụng camera để hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn đường và cảnh báo chệch làn.