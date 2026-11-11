Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid ra mắt thị trường Việt

Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam (MIV), đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm xe và dịch vụ thương hiệu Subaru tại Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng Subaru Forester 2.5: Forester 2.5 e-Boxer Hybrid.

Bà Lê Thanh Hải, Tổng Giám Đốc Subaru Việt Nam, nhấn mạnh phiên bản mới này là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình điện hóa của thương hiệu, hội tụ đầy đủ các giá trị cốt lõi từ khả năng kiểm soát của hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD), độ ổn định của động cơ Boxer cho đến sự hỗ trợ tức thời từ mô-tơ điện.

Trái tim của Forester 2.5 e-Boxer Hybrid mới là hệ truyền động e-Boxer Strong Hybrid tiên tiến được thiết kế tỉ mỉ nhằm đạt sự cân bằng tối ưu giữa hiệu quả sử dụng năng lượng, hiệu năng và khả năng vận hành êm ái, đồng thời duy trì cảm giác lái đặc trưng của Subaru.

Hệ thống Strong Hybrid kiểu nối tiếp - song song kết hợp động cơ Subaru Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5 lít với hai mô-tơ điện được tích hợp trong một cụm hộp số - cầu nhỏ gọn. Một mô-tơ đóng vai trò máy phát điện kiêm bộ khởi động động cơ, trong khi mô-tơ kéo công suất cao đảm nhiệm chức năng dẫn động xe. Tùy thuộc vào điều kiện vận hành, hệ thống có thể sử dụng công suất từ mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai.

Điểm nổi bật của Forester 2.5 e-Boxer Hybrid là cách hệ truyền động điện hóa phối hợp với Hệ Dẫn động Bốn bánh Toàn thời gian Đối xứng (SAWD) của Subaru. Thay vì dùng một mô-tơ điện riêng cho cầu sau, Forester duy trì kết nối cơ khí giữa bánh trước và bánh sau thông qua trục các-đăng.

Kết hợp với động cơ Boxer có trọng tâm thấp, cấu trúc này hỗ trợ phân bổ trọng lượng cân bằng và truyền lực ổn định đến cả bốn bánh. Mô-tơ dẫn động công suất cao bổ sung lực hỗ trợ tức thì ở tốc độ thấp, giúp tăng tốc và leo dốc, đồng thời tăng cường khả năng vận hành trên mọi địa hình. Kết quả là mẫu Forester điện hóa vẫn giữ trọn triết lý cốt lõi của Subaru về độ bám đường, sự cân bằng và cảm giác lái tự tin.

Forester 2.5 e-Boxer Hybrid cũng được phát triển với an toàn là yếu tố cốt lõi. Khoang pin điện áp cao có kết cấu được gia cố thêm, giúp bảo vệ pin trong trường hợp xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, hệ thống hybrid điện áp cao được cách ly và trang bị chức năng tự động ngắt nguồn khi cần thiết, góp phần tăng cường an toàn.

Forester 2.5 mới được phát triển dựa trên Hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru cải tiến, với nhiều nâng cấp nhằm mang lại khả năng vận hành và sự thoải mái vượt trội.

Sự xuất hiện của thế hệ mới tiếp tục kế thừa những thành công trên trường quốc tế của dòng xe Forester, bao gồm giải thưởng Xe Của Năm tại Nhật Bản 2025–2026, giải thưởng thiết kế Good Design Award 2025, cùng loạt chứng nhận an toàn hàng đầu như xếp hạng 5 sao từ JNCAP, Euro NCAP và danh hiệu TOP SAFETY PICK+ từ Viện Bảo hiểm An toàn Giao thông Đường bộ Hoa Kỳ (IIHS).

Bước vào khoang lái, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid sở hữu không gian hiện đại, rộng rãi hàng đầu phân khúc ở cả hai hàng ghế. Lần đầu tiên trên dòng xe này, hãng tích hợp hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon gồm 10 loa, một loa siêu trầm và bộ khuếch đại 8 kênh, mang đến trải nghiệm thính giác sống động, trong trẻo và trầm ấm cho mọi hành khách. Trung tâm điều khiển nổi bật với màn hình thông tin giải trí Full HD kích thước 11,6 inch, kết hợp cùng hệ thống Apple CarPlay và Android Auto không dây, đế sạc không dây 15W cùng hệ thống cổng sạc USB Type-A và Type-C được bố trí khoa học ở cả trước lẫn sau.

Sự thoải mái trên những chuyến đi dài được nâng tầm nhờ hệ thống ghế ngồi thiết kế theo nguyên lý công thái học tiên tiến, hợp tác phát triển cùng một trung tâm y khoa tại Nhật Bản. Ray trượt ghế gắn trực tiếp vào khung gầm giúp tăng độ vững chắc, giảm thiểu rung chấn và nâng đỡ cơ thể tối ưu, kết hợp cùng tính năng chỉnh điện 10 hướng và hỗ trợ thắt lưng cho người lái. Các tiện ích ngoại vi cũng được chú trọng tinh chỉnh với cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến đá chân, cửa sổ trời kính chỉnh điện trượt và điều chỉnh độ nghiêng, hàng ghế sau gập 60/40 linh hoạt cùng hệ thống đèn LED chiếu sáng khoang hành lý.

Về thiết kế ngoại thất, phiên bản mới thu hút mọi ánh nhìn với lưới tản nhiệt tái thiết kế sắc nét kết hợp cụm đèn LED hình chữ C đặc trưng. Vòm bánh xe cơ bắp ôm trọn bộ mâm hợp kim nhôm kích thước lớn 19 inch trên phiên bản hybrid, trong khi phần đuôi xe tạo điểm nhấn sang trọng với dòng chữ "FORESTER" dập chìm tinh tế đi kèm thanh giá nóc đa dụng.

Triết lý an toàn toàn diện của Subaru tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ trên Forester 2.5 e-Boxer Hybrid thông qua hệ thống khung gầm toàn cầu cải tiến và kết cấu khung xe gia cường hình nhẫn. Khoang hành khách và cụm pin cao áp được bảo vệ đặc biệt bởi các vùng hấp thụ lực va chạm gia cố phía sau, kết hợp cùng hệ thống tám túi khí SRS bao gồm cả túi khí đệm ghế hành khách mới. Khoang pin điện áp cao sở hữu kết cấu gia cố riêng biệt cùng cơ chế tự động ngắt nguồn thông minh khi phát hiện sự cố.

Hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight 4.0 trên xe được nâng cấp toàn diện nhờ bổ sung camera đơn góc quét rộng, giúp mở rộng đáng kể phạm vi nhận diện người đi bộ và xe đạp. Gói công nghệ này cung cấp chín chức năng an toàn phòng ngừa tiên tiến như định tâm làn đường, tránh chệch làn đường, đánh lái khẩn cấp, kiểm soát bướm ga tránh va chạm và phanh phòng ngừa va chạm. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS), hệ thống giám sát người lái (DMS) sử dụng camera nhận diện khuôn mặt để phát hiện dấu hiệu mệt mỏi, cùng hệ thống camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi (RAB) và đèn chiếu góc cua LED hỗ trợ chiếu sáng khi rẽ dưới 35 km/h.