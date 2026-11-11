Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam

Về ngoại thất, Forester 2.5 mang phong cách thiết kế khỏe khoắn với phần đầu xe được làm mới, lưới tản nhiệt kích thước lớn và cụm đèn LED tạo hình chữ C. Các vòm bánh xe được thiết kế nổi bật, nhấn mạnh phong cách SUV.

Forester 2.5 mang phong cách thiết kế khỏe khoắn với phần đầu xe được làm mới

Phiên bản 2.5 e-Boxer Hybrid sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch, trong khi phiên bản Forester 2.5 Boxer trang bị mâm 18 inch. Phía sau xe được thiết kế hiện đại hơn với dòng chữ FORESTER dập chìm trên cửa hậu, kết hợp thanh giá nóc thấp nhằm cân bằng giữa tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.5 e-Boxer Hybrid sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch

Khoang nội thất duy trì thiết kế hướng tới tính thực dụng, với không gian dành cho cả hàng ghế trước và phía sau. Ở trung tâm bảng táp-lô là màn hình thông tin giải trí Full HD kích thước 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đáng chú ý, phiên bản hybrid được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp với 10 loa và một loa siêu trầm, kết hợp bộ khuếch đại 8 kênh.

Các trang bị tiện nghi khác gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng có hỗ trợ thắt lưng, sạc điện thoại không dây 15W, cổng USB Type-A và Type-C, cửa sổ trời chỉnh điện cùng cửa hậu đóng mở điện tích hợp cảm biến đá chân.

Khoang nội thất duy trì thiết kế hướng tới tính thực dụng

Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 nhằm mở rộng khoang hành lý khi cần vận chuyển những vật dụng cồng kềnh. Subaru cũng chú trọng thiết kế công thái học của ghế ngồi, với kết cấu ray trượt gắn trực tiếp vào khung gầm nhằm tăng độ vững chắc và hạn chế rung động truyền tới hành khách.

Điểm đáng chú ý của Forester 2.5 e-Boxer Hybrid nằm ở hệ truyền động hybrid kiểu nối tiếp – song song, kết hợp động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5L với hai mô-tơ điện tích hợp trong cụm hộp số Lineartronic cải tiến.

Điểm đáng chú ý của Forester 2.5 e-Boxer Hybrid nằm ở hệ truyền động hybrid kiểu nối tiếp – song song

Trong đó, một mô-tơ đảm nhiệm chức năng máy phát điện kiêm khởi động động cơ, còn mô-tơ công suất cao trực tiếp tham gia dẫn động xe. Tùy điều kiện vận hành, hệ thống có thể sử dụng riêng mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai để tối ưu hiệu suất.

Ở dải tốc độ thấp và trung bình, Forester Hybrid có thể vận hành hoàn toàn bằng điện, giúp giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp từ ống xả trong chế độ EV. Khi di chuyển trên đường cao tốc, động cơ xăng sẽ đóng vai trò chủ đạo, trong khi mô-tơ điện bổ sung lực kéo khi tăng tốc hoặc leo dốc.

Subaru gọi khả năng hỗ trợ mô-men xoắn tức thời từ mô-tơ điện là hiệu ứng “e-Turbo”, hướng tới phản hồi chân ga nhạy bén và khả năng tăng tốc liền mạch.

Đặc biệt, Forester Hybrid là mẫu xe hybrid tự sạc, không yêu cầu người dùng cắm sạc từ nguồn điện bên ngoài. Bộ pin được nạp thông qua động cơ xăng và hệ thống phanh tái tạo năng lượng.

Forester Hybrid là mẫu xe hybrid tự sạc, không yêu cầu người dùng cắm sạc từ nguồn điện bên ngoài

Theo công bố của Subaru, với bình nhiên liệu dung tích 63 lít, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid có thể di chuyển hơn 1.200 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Tuy nhiên, đây là kết quả dựa trên dữ liệu thử nghiệm nội bộ tại các thị trường của Tập đoàn Motor Image; quãng đường thực tế sẽ phụ thuộc điều kiện vận hành.

Một trong những khác biệt đáng chú ý của Subaru Forester Hybrid so với nhiều mẫu SUV hybrid khác là cấu trúc hệ dẫn động. Thay vì sử dụng một mô-tơ điện độc lập để dẫn động cầu sau, Forester vẫn duy trì kết nối cơ khí giữa cầu trước và cầu sau thông qua trục các-đăng.

Cách bố trí này cho phép hệ thống Strong Hybrid phối hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, duy trì khả năng truyền lực đến cả bốn bánh. Bên cạnh đó, động cơ Boxer có trọng tâm thấp tiếp tục góp phần duy trì đặc tính cân bằng và ổn định vốn là thế mạnh của Subaru.

Forester thế hệ mới được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform cải tiến. Theo nhà sản xuất, độ cứng vững thân xe tăng thêm 10% nhờ cấu trúc khung liền khối bên trong và việc sử dụng nhiều keo kết cấu hơn.

Mẫu SUV này có khoảng sáng gầm 220 mm, kết hợp hệ thống X-MODE với hai chế độ hỗ trợ vận hành trên địa hình khó, hệ thống hỗ trợ đổ đèo và chế độ lái thông minh SI-DRIVE. Người lái có thể lựa chọn chế độ Intelligent để ưu tiên hiệu quả nhiên liệu hoặc Sport nhằm tăng độ nhạy của hệ truyền động.

Sự xuất hiện của Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid giúp thương hiệu Nhật Bản bổ sung lựa chọn điện hóa trong phân khúc SUV cỡ C

An toàn tiếp tục là một trong những điểm nhấn quan trọng trên Forester 2.5 e-Boxer Hybrid. Mẫu SUV được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight 4.0 cải tiến, sử dụng cụm camera kép kết hợp camera đơn có góc quét rộng nhằm tăng khả năng nhận diện người đi bộ, xe đạp và các tình huống giao thông.

EyeSight 4.0 cung cấp 9 chức năng hỗ trợ an toàn, trong đó có phanh tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường, cảnh báo chệch làn và đánh lái tự động khẩn cấp. Bên cạnh đó, Forester Hybrid còn được trang bị hệ thống hỗ trợ dừng xe khẩn cấp EDSS, có khả năng đưa xe dừng lại khi phát hiện người lái không phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định. Hệ thống giám sát người lái DMS sử dụng camera và phần mềm nhận diện khuôn mặt để theo dõi dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung.

Những trang bị khác gồm camera 360 độ, phanh tự động khi lùi, đèn pha tự điều chỉnh theo góc lái và hệ thống hỗ trợ đèn chiếu xa.

Về an toàn thụ động, xe có 8 túi khí, bao gồm túi khí đệm ghế hành khách phía trước. Khu vực chứa pin cao áp cũng được gia cố và trang bị cơ chế ngắt điện tự động khi cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro trong trường hợp xảy ra va chạm.

Sự xuất hiện của Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid giúp thương hiệu Nhật Bản bổ sung lựa chọn điện hóa trong phân khúc SUV cỡ C, nơi những mẫu xe như Honda CR-V e:HEV hay Hyundai Tucson Hybrid đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.