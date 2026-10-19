Suất đặt trước iPhone Duo bị đội giá chênh lệch tới 19 triệu đồng vì nguồn cung khan hiếm

Tình trạng khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng ngay trong đợt mở bán đầu tiên đã khiến thị trường thứ cấp của iPhone Duo rơi vào cơn sốt giá. Ngay sau khi mở cổng đặt trước vào 19h00 ngày 16/10, các suất nhận máy sớm tại Việt Nam nhanh chóng bị thâu tóm và bán lại với mức giá chênh lệch dao động từ 18 đến 19 triệu đồng so với giá niêm yết của Apple.

Áp lực chuỗi cung ứng và hiện tượng cháy hàng trên diện rộng

Đợt mở đặt trước toàn cầu vào ngày 16/10 nhanh chóng bộc lộ sự thiếu hụt hàng hóa trầm trọng của dòng iPhone gập đầu tiên từ Apple. Chỉ 30 phút sau khi mở bán, hệ thống Apple Store trực tuyến tại Mỹ đã phải đồng loạt lùi thời gian giao hàng dự kiến sang tận cuối tháng 1/2027.

iPhone Duo đã hết suất đặt trước tại một hệ thống cửa hàng ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Tại thị trường Việt Nam, Apple Store trực tuyến áp dụng chính sách giới hạn mỗi khách hàng chỉ được đặt tối đa hai chiếc iPhone Duo. Toàn bộ các phiên bản trên kênh trực tiếp này đều hiển thị lịch giao hàng dự kiến vào ngày 27/1/2027. Tình trạng hết suất đặt trước cũng diễn ra gần như tức thì tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền trong nước, tạo nên áp lực lớn lên nhóm người dùng có nhu cầu sở hữu thiết bị sớm.

Nguồn cung vài ngàn máy và khoảng trống thị trường hơn một tháng

Theo dữ liệu từ các đại lý, tổng lượng hàng iPhone Duo được phân bổ chính hãng về Việt Nam trong đợt đầu rất hạn chế, chỉ đạt mức vài ngàn máy. Mỗi chuỗi đại lý bán lẻ chỉ nhận được khoảng vài trăm thiết bị cho đợt mở bán này. Đáng chú ý, đợt giao hàng kế tiếp dự kiến phải chờ đến sau khi hết tháng 11/2026, đồng nghĩa thị trường sẽ rơi vào khoảng trống không có nguồn cung mới trong hơn một tháng.

Trái ngược với thông lệ công bố số lượng đơn đặt hàng công khai như dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, các hệ thống bán lẻ ủy quyền cho biết không thể tiết lộ số liệu cụ thể về iPhone Duo do các cam kết bảo mật theo quy định của Apple. Tuy vậy, các đại lý xác nhận những khách hàng đã kịp hoàn tất thủ tục đặt trước đợt này vẫn sẽ được nhận bàn giao máy từ ngày 23/10.

Thị trường thứ cấp đẩy giá chênh lệch kỷ lục

Lợi dụng khoảng thời gian khan hàng kéo dài, thị trường giao dịch trao tay trên các hội nhóm kín lập tức bùng nổ. Ban đầu, các suất giao dịch sớm được chào bán với mức chênh 12 đến 15 triệu đồng. Càng tiến sát ngày bàn giao máy chính thức 23/10, mức phụ thu càng bị đẩy lên cao, đạt đỉnh 18 đến 19 triệu đồng tùy theo phiên bản và màu sắc.

Để tạo niềm tin cho người mua, những bên gom suất đặt trước cam kết bàn giao máy vào đúng sáng ngày 23/10 dưới hình thức kích hoạt sẵn. Thậm chí, các giao dịch còn đi kèm điều khoản đền cọc theo tỷ lệ 1:1 (như cọc 10 triệu đồng đền 10 triệu đồng, hoặc cọc 30 triệu đồng đền 30 triệu đồng) nếu không cung cấp thiết bị đúng hạn.

Theo giới kinh doanh thiết bị công nghệ, hiện tượng đẩy giá này phản ánh hành vi tiêu dùng quen thuộc đối với các dòng sản phẩm cao cấp mới ra mắt của Apple. Một bộ phận người dùng sẵn sàng chi trả khoản phụ phí chênh lệch lớn để trở thành những người đầu tiên trải nghiệm công nghệ màn hình gập mới mà không phải chờ đợi qua nhiều tháng.