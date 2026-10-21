Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS): Lãi tăng 17 quý liên tiếp nhưng cổ phiếu 'tắt' thanh khoản

Duy trì đà tăng trưởng bất chấp áp lực chi phí

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 264 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 17%. Đây là quý thứ 17 liên tiếp doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không và đồ uống trên máy bay này duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận dương kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của NCS đạt 758,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 60 tỷ đồng, cải thiện hơn 15% so với mức 52 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm ngoái. Đóng góp lớn vào kết quả này là sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc chuyến bay quốc tế, đặc biệt là hoạt động phục vụ các hãng hàng không nước ngoài.

Dù các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đi lên, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong quý 3 lại thu hẹp từ mức 15,6% xuống còn 14,8%, cho thấy áp lực chi phí đang hiện hữu. Ban lãnh đạo công ty giải trình, tình hình địa chính trị căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải, đẩy giá nguyên vật liệu đầu vào và các chi phí vận hành tăng cao. Để đối phó với thách thức này, doanh nghiệp đã phải linh hoạt thắt chặt các chi phí gián tiếp và tối ưu hóa khâu vận hành nhằm bảo vệ mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Cổ phiếu lao dốc do cạn "room" ngoại và lo ngại chia sẻ thị phần

Trái ngược với đà thăng hoa của hoạt động kinh doanh cốt lõi, cổ phiếu NCS trên thị trường chứng khoán lại đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau một năm 2025 giao dịch khởi sắc, thị giá NCS hiện đã lùi sâu về vùng 31.000 đồng/cổ phiếu.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này xuất phát từ việc đánh mất lực cầu chủ chốt. Vốn là một mã cổ phiếu có thanh khoản thấp, đà tăng giá hơn 40% của NCS trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2025 được dẫn dắt chủ yếu bởi dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) bị điều chỉnh về mức 0% vào đầu năm 2026, dòng tiền ngoại đã bị chặn lại, khiến thanh khoản cổ phiếu lập tức "tắt" và thị giá trượt dốc.

Bên cạnh yếu tố dòng tiền, tâm lý nhà đầu tư cầm cổ phiếu dịch vụ hàng không tại khu vực miền Bắc cũng đang chịu tác động bởi thông tin quy hoạch hạ tầng mới. Sự xuất hiện của dự án sân bay quốc tế Gia Bình đang làm dấy lên những lo ngại về rủi ro san sẻ thị phần. Dù dự án chưa chính thức đi vào hoạt động, thị trường đã bắt đầu phản ánh rủi ro các chuyến bay sẽ bị phân bổ lại giữa Nội Bài và Gia Bình, tương tự như kịch bản chia sẻ lưu lượng hành khách sắp diễn ra giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất ở phía Nam.