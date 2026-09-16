Suất ăn bán trú 'khay nhiều, khay ít' tại trường tiểu học gây xôn xao ở Nghệ An

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất ăn trưa của học sinh được cho là tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (Nghệ An), kèm ý kiến cho rằng khẩu phần chưa tương xứng với mức giá 30.000 đồng/suất.

Trao đổi ngày 15.9, bà Trần Thị Mận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, xác nhận hình ảnh trên là suất ăn trưa của học sinh tại trường vào ngày 14.9.

Theo cán bộ nhà trường, mỗi ngày có khoảng 1.800 suất ăn trưa được phục vụ cho học sinh và giáo viên, với mức giá 30.000 đồng/suất. Thực đơn ngày 14.9 gồm cơm trắng, chả cá thác lác, trứng thịt băm, canh rau ngót nấu thịt, bí xào và một hộp sữa TH.

Suất ăn bán trú 30.000 đồng gây xôn xao trên mạng xã hội

Tuy nhiên, suất ăn trong hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội không có hộp sữa, đồng thời lượng thức ăn trong khay được đánh giá là ít hơn so với khẩu phần thông thường.

Do khu vực bếp của trường có diện tích hạn chế, không đáp ứng điều kiện tổ chức nấu ăn tại chỗ, nhà trường ký hợp đồng với một doanh nghiệp để cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Bà Trần Thị Mận cho biết, ngày 14.9 là ngày đầu tiên đơn vị cung cấp thực hiện chia thức ăn trực tiếp vào từng khay. Trong quá trình phân chia khoảng 1.800 suất, việc định lượng chưa đồng đều dẫn đến tình trạng có khay nhiều, khay ít.

Hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 được chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

“Suất ăn trong hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội hơi ít so với khẩu phần thông thường”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 cho biết.

Ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp, yêu cầu rà soát quy trình chia suất, bảo đảm lượng thức ăn giữa các khay đồng đều và thực hiện đúng thực đơn đã thống nhất.

Ông Võ Khắc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cho biết địa phương đã kiểm tra và yêu cầu Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 báo cáo nhanh về sự việc.

“Qua kiểm tra, đơn vị cung cấp suất ăn đã chia khoảng 1.800 suất vào ngày 14.9 nhưng xảy ra tình trạng khay nhiều, khay ít. Nhà trường sau đó đã yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh”, ông Hùng thông tin.

UBND phường Vinh Phú dự kiến có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn tăng cường kiểm tra công tác tổ chức bán trú, đặc biệt là chất lượng bữa ăn, khẩu phần và an toàn thực phẩm, nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh.