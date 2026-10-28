Suất ăn bán trú gây tranh cãi, Sở GD&ĐT Lâm Đồng vào cuộc

Suất ăn bán trú buổi trưa ngày 23/10 của học sinh Trường Tiểu học Phú Trinh (tỉnh Lâm Đồng) lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng thông tin, vừa có văn bản đề nghị UBND phường Phan Thiết phối hợp kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh liên quan đến công tác tổ chức ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú Trinh.

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND phường Phan Thiết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu báo cáo giải trình của nhà trường với hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế.

Trong đó, tập trung làm rõ việc lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn; chất lượng, định lượng, giá trị dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; việc công khai thực đơn, giá suất ăn, quản lý, giám sát quá trình tiếp nhận, chế biến, chia suất và tổ chức ăn bán trú.

Đối với các nội dung chuyên môn về an toàn thực phẩm, chất lượng và thành phần dinh dưỡng, Sở GD&ĐT đề nghị phối hợp cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND phường Phan Thiết chỉ đạo nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn khắc phục tồn tại, hạn chế (nếu có), xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú Trinh.

Theo phụ huynh phản ánh, hình ảnh suất ăn do chính nhà trường ghi lại và gửi vào nhóm theo dõi chung dành cho phụ huynh. Theo hình ảnh được đăng tải, suất ăn ngày 23/10 gồm cơm chiên trứng với ít rau củ, chả lụa, lạp xưởng cắt nhỏ, kèm phần canh bí đao nấu thịt băm loãng.

Một ô giữa khay để trống, hai ô còn lại có một miếng xoài nhỏ và một hộp bánh flan đóng sẵn. Nhiều ý kiến của phụ huynh cho rằng suất ăn "nghèo nàn", chưa đảm bảo chất lượng.