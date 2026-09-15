Suất ăn bán trú 30.000 đồng gây xôn xao, hiệu trưởng thừa nhận thức ăn 'hơi ít'

Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) có giá 30.000 đồng, kèm phản ánh của phụ huynh cho rằng khẩu phần chưa tương xứng với mức tiền.

Hình ảnh thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về định lượng và chất lượng bữa ăn của học sinh.

Hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 được chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Mận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, xác nhận hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là suất ăn bán trú của trường trong bữa trưa ngày 14/9.

Theo bà Mận, thực đơn hôm đó gồm cơm trắng, chả cá sốt, trứng thịt băm, canh rau ngót nấu thịt, bí xào và một hộp sữa.

"Mỗi suất có giá 30.000 đồng. Đây là mức giá trọn gói, bao gồm chi phí nguyên liệu thực phẩm, chế biến, nhân công, vận chuyển, dụng cụ ăn uống và các chi phí hợp pháp khác liên quan đến việc tổ chức bữa ăn", Hiệu trưởng thông tin.

Nhà trường hiện phục vụ khoảng 1.800 suất ăn mỗi ngày cho học sinh và giáo viên, do một đơn vị cung cấp.

Hiệu trưởng cho biết hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội do một giáo viên chụp và gửi vào nhóm phụ huynh. Một số giáo viên thường cho học sinh ăn trưa, ngủ dậy rồi mới uống sữa nên khi chụp ảnh suất ăn, hộp sữa chưa được đặt vào khay.

Tuy nhiên, bà Mận thừa nhận lượng thức ăn trong một số khay được phụ huynh phản ánh là “hơi ít” so với khẩu phần thông thường.

Hình ảnh đầy đủ về suất ăn bán trú tại trường Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 ngày 14/9. Ảnh: Trần Thị Mận

Theo nhà trường, ngày 14/9 là ngày đầu tiên đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện chia thức ăn trực tiếp theo từng khay. Trong quá trình chia, định lượng giữa các khay chưa đồng đều, dẫn đến một số suất có lượng thức ăn ít hơn.

Ngay chiều 14/9, sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn, yêu cầu rà soát lại việc chia khẩu phần, bảo đảm định lượng giữa các suất.

“Sau mỗi bữa ăn, nhà trường cùng nhà cung cấp thực phẩm trao đổi để khắc phục những tồn tại”, bà Mận chia sẻ.