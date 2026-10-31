Sữa Việt Nam (Vinamilk): Lãi ròng quý III tăng 17%, hoàn thành gần 88% kế hoạch lợi nhuận năm

Trụ cột nội địa phục hồi và sức kéo từ lợi nhuận tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 đã được kiểm toán soát xét của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã chứng khoán VNM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.465 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 8%. Tuy nhiên, do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu, biên lợi nhuận gộp quý III đã điều chỉnh nhẹ từ mức 41,6% xuống 41,4%.

Thị trường trong nước tiếp tục khẳng định vai trò là bệ phóng tăng trưởng chính khi đóng góp 14.718 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,8%. Theo lý giải của doanh nghiệp, sức mua phục hồi trên diện rộng đã giúp các ngành hàng chủ lực như sữa nước, sữa chua, sữa đặc và sữa dành cho người lớn duy trì đà tăng. Phân khúc cao cấp, đặc biệt là dòng sản phẩm Green Farm và sữa hạt cao đạm, đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu doanh thu nội địa. Sự chuyển dịch kênh phân phối cũng thể hiện rõ nét khi các chuỗi cửa hàng riêng lẻ của công ty vượt mốc 1.000 điểm bán, trong khi mảng thương mại điện tử và kênh hiện đại ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật hơn kênh truyền thống.

Tại thị trường quốc tế, khối ngoại mang về cho công ty 3.747 tỷ đồng doanh thu trong quý III, tăng 8,3%. Sự tăng trưởng này có sự đóng góp rất lớn từ các công ty con ở nước ngoài, tiêu biểu là Angkor Milk tại Campuchia với mức tăng 42,4% về doanh thu và 73,6% về lợi nhuận sau thuế. Hoạt động xuất khẩu duy trì nhịp độ ổn định, giữ vững tại các thị trường trọng điểm và mở rộng thêm hai thị trường mới tại khu vực Trung Đông.

Về cấu trúc lợi nhuận tổng thể quý III, lợi nhuận trước thuế của công ty ghi nhận 3.694 tỷ đồng, tăng thêm 568 tỷ đồng so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận gộp tăng thêm được dùng chủ yếu để bù đắp sự gia tăng của chi phí bán hàng (lên mức 3.885 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp. Sự khác biệt lớn nhất giúp tối ưu hóa lợi nhuận ròng đến từ doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt 52% lên mức 600 tỷ đồng. Cùng với đó, phần lãi từ các công ty liên kết, liên doanh đạt gần 41 tỷ đồng, lật ngược thế cờ so với khoản lỗ gần 195 tỷ đồng của cùng kỳ. Kết quả cuối cùng, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ trong quý III đạt 2.964 tỷ đồng, tăng 17,3% và nâng biên lãi ròng từ 14,8% lên 16%.

Lũy kế 9 tháng bứt phá, dòng tiền hoạt động dồi dào

Bức tranh tài chính sau 9 tháng đầu năm 2026 của Sữa Việt Nam cho thấy sự mở rộng vững chắc ở quy mô cốt lõi. Doanh thu thuần lũy kế đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5%. Trong đó, thị trường nội địa đóng góp 41.313 tỷ đồng (tăng 11,1%) và mảng nước ngoài thu về 12.148 tỷ đồng (tăng 27,9%). Biên lãi gộp lũy kế cải thiện từ 41,3% lên 42,5% nhờ việc điều tiết hiệu quả danh mục sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị.

Nguồn thu ngoài hoạt động kinh doanh chính đóng vai trò trợ lực mạnh mẽ trong 9 tháng. Doanh thu tài chính ghi nhận 1.413 tỷ đồng, tăng 24%, bao gồm 1.179 tỷ đồng tiền lãi huy động và 144 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá. Mảng liên kết cũng mang lại điểm sáng khi đóng góp gần 140 tỷ đồng tiền lãi, phần lớn nhờ sự khởi sắc từ Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu. Nhờ sự tối ưu hóa đa kênh, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước. Đối chiếu với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành 80,4% mục tiêu doanh thu và 87,6% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.

Các đơn vị thành viên cũng ghi nhận hiệu suất sinh lời được cải thiện. Điển hình là Công ty Cổ phần Sữa Mộc Châu (mã chứng khoán MCM), dù doanh thu quý III giảm 3,5% xuống mức 693 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng trưởng 39,7%, đạt 39 tỷ đồng nhờ điều chỉnh cơ cấu giá vốn và tiết giảm chi phí hoạt động.

Tính đến thời điểm kết thúc quý III năm 2026, quy mô tổng tài sản của Sữa Việt Nam đạt 57.892 tỷ đồng, mở rộng 8,6% so với thời điểm đầu năm. Chất lượng tài sản được bảo đảm với lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 26.940 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng tài sản. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng tiếp tục duy trì mức thặng dư lớn, đạt 7.746 tỷ đồng, tăng 10,5%. Cấu trúc vốn vững chắc với vốn chủ sở hữu đạt 38.264 tỷ đồng, trong đó nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẵn sàng cho các kế hoạch chi trả cổ tức lên tới 12.437 tỷ đồng.