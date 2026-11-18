Cụ thể, Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (tại đường số 8, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa) bị phạt 140 triệu đồng do quảng cáo, tư vấn, ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm, sản phẩm không phải là thuốc theo cách khiến người tiêu dùng hiểu nhầm có công dụng như thuốc; đồng thời sản xuất mỹ phẩm không đúng công thức đã công bố.

Ngoài phạt tiền, công ty bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu 1.000ml, số lô B0309C2608 (NSX 9-3-2026, HSD 9-3-2029), đồng thời nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp.

Công ty TNHH IDOCTOR (tại đường Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa) cũng bị phạt tiền 140 triệu đồng do kinh doanh hai sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định buộc thu hồi, tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm gồm IDR.SKIN 10GF Growth Factor Ampoule và IDR.SKIN Phyto Placenta P-DNA Mask. Công ty phải nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố của Cục Quản lý Dược.

Sản phẩm IDR.SKIN 10GF GROWTH FACTOR AMPOULE bị buộc thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: myphamspa/ZNews

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH GD HEALTH (tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ) cũng bị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt với số tiền 92 triệu đồng. Cơ sở này mắc nhiều lỗi như không gửi danh sách đăng ký hành nghề thay đổi, biển hiệu thiếu thông tin cơ bản và quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh y học gia đình trong thời hạn 3 tháng, đồng thời buộc tháo gỡ toàn bộ các nội dung quảng cáo vi phạm.

Ngoài ra, nhiều cơ sở khác như Phan Nhân, An Khang 48, Alpha France Pharma, Đức Thiện, Từ Văn Phước, Thắng Nhất, Gia Hưng, Mai Linh, Việt Nga 3 và Hải Sơn cũng bị phạt từ 1,5 đến 23 triệu đồng kèm các hình thức phạt bổ sung theo quy định.