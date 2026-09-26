Sửa sàn nhà, phát hiện hài cốt trẻ sơ sinh hơn 100 năm tuổi, sự thật gây ám ảnh

Phát hiện hài cốt trẻ sơ sinh dưới sàn căn hộ cũ

Hài cốt một bé trai được phát hiện vào tháng 7/2024 bên dưới sàn một căn hộ cũ tại thị trấn Crook, hạt Durham, Anh. Đến ngày 17/9/2026, Tòa Điều tra tử vong Crook mới đưa ra kết luận về vụ việc.

Căn hộ được xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Chủ nhà Peter Moody phát hiện hài cốt trong quá trình sửa chữa sàn nhà và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Chủ nhà phát hiện thi thể một em bé sơ sinh khi đang cải tạo căn hộ cũ.(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa/CFP).

Theo Moody, thi thể bé trai được quấn trong những tờ báo cũ, trong đó có các ấn phẩm xuất bản vào tháng 6/1910. Một phần cơ thể đã trải qua quá trình biến đổi tự nhiên tương tự hiện tượng ướp xác.

Đáng chú ý, một sợi dây được phát hiện quấn quanh cổ em bé. Moody cho biết đây có vẻ là loại dây gai thường được sử dụng trong làm vườn.

Pháp y nhân học Micol Zuppello cho biết khi được phát hiện, em bé nằm úp mặt xuống, hai chân ở tư thế bị vặn xoắn và phần lồng ngực đã bị xẹp. Phần lớn xương vẫn còn nguyên vẹn, trong khi mô mềm chỉ còn lại rất ít.

Sợi dây quanh cổ cũng là một chi tiết quan trọng trong quá trình điều tra. Theo Zuppello, dây được quấn quanh cổ em bé ba vòng, thắt một nút rồi tiếp tục quấn thêm một vòng.

Do hài cốt đã biến đổi nghiêm trọng theo thời gian, các chuyên gia không thể loại trừ khả năng em bé từng chịu tổn thương trước khi qua đời.

Kết luận sau hơn một thế kỷ

Kết quả định tuổi bằng phương pháp carbon phóng xạ do Đại học Glasgow thực hiện cho thấy em bé có thể được sinh vào khoảng năm 1655-1955, trong đó khoảng thời gian có xác suất cao nhất là từ năm 1725 đến 1812.

Tuy nhiên, dựa trên những tờ báo được sử dụng để bọc thi thể, các nhà điều tra nhận định em bé nhiều khả năng được sinh ra và qua đời vào khoảng năm 1910.

Ảnh: PA Wire

Nếu nhận định này chính xác, hài cốt của em bé đã nằm dưới sàn căn hộ trong hơn một thế kỷ trước khi được phát hiện.

Điều tra viên tử vong Crispin Oliver kết luận em bé có khả năng qua đời không lâu sau khi chào đời. Theo kết quả điều tra, em vẫn còn sống khi bị siết cổ bằng dây và cái chết được xác định là một vụ “giết người trái pháp luật”.

Oliver gọi đây là một trường hợp “đáng buồn và bất thường”. Đáng chú ý, không có hồ sơ nào ghi nhận sự ra đời hoặc quá trình tồn tại của bé trai.

Theo điều tra viên, một trong những khả năng được xem xét là người chịu trách nhiệm chăm sóc em bé đã khiến em tử vong theo cách này.

Tuy nhiên, hơn 100 năm trôi qua khiến việc xác định chính xác những gì đã xảy ra gần như không thể. Nhiều bằng chứng có thể giúp làm sáng tỏ vụ việc đã thất lạc theo thời gian, trong khi danh tính của em bé vẫn chưa được xác định.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và xét nghiệm DNA với hy vọng tìm được những người thân còn sống của em bé. Tuy nhiên, nỗ lực truy tìm không mang lại kết quả.

Tổng thanh tra Mel Sutherland cho biết do vụ việc xảy ra cách đây hơn một thế kỷ và không còn đủ bằng chứng, cơ quan chức năng không thể tiến hành truy tố hình sự đối với bất kỳ ai.

Dù vậy, câu chuyện về em bé vô danh vẫn nhận được sự quan tâm của người dân địa phương.

Ảnh: Facebook/ Sở cảnh sát Durham

Ngày 27/4, một lễ tang được tổ chức để đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Chiếc quan tài nhỏ màu trắng, được buộc một dải ruy băng xanh, được cảnh sát hộ tống trong suốt quá trình đưa đến nơi an táng.

Tại buổi lễ, người chủ trì tang lễ Gemma Dobson cho biết dù danh tính và câu chuyện của em không thể được xác định đầy đủ, em vẫn là một con người từng tồn tại và xứng đáng được yêu thương, tôn trọng.

Sau hơn một thế kỷ nằm dưới nền một căn hộ cũ, cậu bé cuối cùng cũng được cộng đồng dành cho một danh xưng để tưởng nhớ: một đứa trẻ từng tồn tại nhưng không ai biết em là ai, đến từ đâu và điều gì đã xảy ra với cuộc đời ngắn ngủi của em.