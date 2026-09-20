Sửa quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Nghị định số 362/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ (Nghị định số 95/2016/NĐ-CP).

Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định số 362/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về xử lý vi phạm trên môi trường điện tử; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; thẩm quyền xử phạt của Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác.

Cụ thể, Nghị định số 362/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 1 quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên môi trường điện tử.

Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên môi trường điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý để việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thống kê được cập nhật phù hợp với phương thức quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên môi trường số.

Về quy định khắc phục hậu quả, Điều 3 của Nghị định số 362/2026/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung toàn diện thành quy định về "Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả", trong đó đã mở rộng các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm các hình thức xử phạt chính và biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định số 362/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 16 quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (cấp xã); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh). Đồng thời quy định, thẩm quyền xử phạt của Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác.

Nghị định số 362/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2026. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê xảy ra và kết thúc trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực và đang được xem xét, giải quyết tại thời điểm Nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ để xử lý.