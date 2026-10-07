Sửa quy định về vận tải đa phương thức, đẩy mạnh số hóa, nghiên cứu cơ chế ưu đãi đầu tư

Ưu tiên quy hoạch, đầu tư hạ tầng kết nối các phương thức vận tải tại đô thị, khu công nghiệp

Bộ Xây dựng đang chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức trình Chính phủ ban hành.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về chính sách phát triển hạ tầng kết nối vận tải đa phương thức. (Ảnh minh họa).

Theo dự thảo, người vận chuyển thực hiện từng chặng trong hành trình vận tải đa phương thức phải đáp ứng điều kiện kinh doanh tương ứng với phương thức vận tải do mình trực tiếp thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quy định về chính sách phát triển hạ tầng kết nối vận tải đa phương thức cũng được bổ sung đồng thời.

Theo đó, cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không, ga đường sắt, cảng cạn và trung tâm logistics được xác định là những hạ tầng quan trọng kết nối các phương thức vận tải.

Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kết nối với các phương thức vận tải khác phải phù hợp với quy mô, công suất của các đầu mối hạ tầng này.

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất ưu tiên quy hoạch, đầu tư, xây dựng các địa điểm trung chuyển hàng hóa và hạ tầng kết nối các phương thức vận tải tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại tự do và trên các hành lang vận tải chính.

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối các phương thức vận tải có thể được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Nhà nước, tiếp cận các nguồn vốn hợp pháp, ưu đãi về thuế và các cơ chế, chính sách ưu đãi khác theo quy định pháp luật.

Tăng cường phân định trách nhiệm quản lý

Dự thảo cũng hướng tới phân định rõ trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, quy định Bộ Xây dựng là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức; đồng thời là đầu mối cung cấp danh sách người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế và thông báo các thay đổi liên quan theo Hiệp định Khung ASEAN về vận tải đa phương thức.

Bộ Xây dựng cũng có trách nhiệm đăng tải danh sách người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trên phạm vi toàn quốc trên trang thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hoặc phát sinh thay đổi; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Quy định này nhằm thay thế thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, giúp cơ quan quản lý nhà nước có thông tin về các đơn vị có tham gia hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; đồng thời, thay thế cho việc doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận của nước thành viên theo quy định của Hiệp định khung ASEAN.

Ở địa phương, UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đối với người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, doanh nghiệp của các quốc gia thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức, dự thảo bổ sung trách nhiệm về việc duy trì hoạt động.

Theo đó, doanh nghiệp phải có tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương, phương án tài chính thay thế theo quy định; đồng thời mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Trước khi tham gia hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải cập nhật các thông tin tối thiểu trên hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng hoặc gửi bằng văn bản đến Bộ. Khi có thay đổi thông tin hoặc chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp phải cập nhật trước tối thiểu 3 ngày làm việc.

Dự thảo Nghị định đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong doanh nghiệp vận tải. (Ảnh minh họa).

Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ

Một điểm mới đáng chú ý là người kinh doanh vận tải đa phương thức được tự tạo lập, phát hành chứng từ vận tải đa phương thức và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của nội dung chứng từ.

Chứng từ vận tải đa phương thức có thể được tạo lập, phát hành dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Dự thảo Nghị định cũng xác định chứng từ dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý tương đương chứng từ bằng văn bản.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận tải đa phương thức, phù hợp với xu hướng số hóa hồ sơ, chứng từ trong lĩnh vực vận tải và logistics.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề cao ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, yêu cầu tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để theo dõi, quản lý hành trình, phương tiện, hàng hóa theo thời gian thực, đồng thời tối ưu hóa kết nối giữa các phương thức vận tải.