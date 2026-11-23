Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT nhằm phân loại tốc độ phù hợp hơn với điều kiện hạ tầng và từng nhóm phương tiện.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Tạ Hải

Điều chỉnh tốc độ theo đặc điểm đường và phương tiện

Sau gần 2 năm thực hiện, Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT (ban hành ngày 15-11-2024, có hiệu lực ngày 1-1-2025) quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ đã tạo khuôn khổ thống nhất trên phạm vi cả nước về tốc độ khai thác, khoảng cách an toàn và bố trí báo hiệu đường bộ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy một số quy định chưa theo kịp sự phát triển của hệ thống đường bộ, nhất là khi xuất hiện những tuyến có quy mô và điều kiện vận hành khác biệt.

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, một trong những vấn đề cần xem xét là phân loại tốc độ đối với các tuyến đường đô thị. Hiện có những tuyến được đầu tư với quy mô lớn, nhiều làn xe, tốc độ thiết kế cao, khác đáng kể so với đường đô thị thông thường. Chẳng hạn, dự án xây dựng, mở rộng đường từ nội thành Hà Nội và Quốc lộ 1 đến Thường Tín có quy mô đường chính 10 làn xe, mỗi bên 5 làn.

Với những tuyến đáp ứng đầy đủ điều kiện về thiết kế, xây dựng và tổ chức giao thông an toàn, cần nghiên cứu cơ chế cho phép tăng tốc độ khai thác tối đa. Ngược lại, đối với đường cấp nội bộ trong đô thị, dự thảo đề xuất tốc độ khai thác tối đa không quá 40km/h. Việc điều chỉnh cần dựa trên phân loại rõ hơn các loại đường, không áp dụng cứng nhắc một mức tốc độ cho những tuyến có điều kiện hạ tầng khác nhau.

Trên đường cao tốc, dự thảo đề xuất tốc độ tối đa không quá 90km/h đối với ô tô con và xe tải nhỏ lưu thông trên các tuyến đầu tư phân kỳ, quy mô 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Hiện chưa có quy định cụ thể về tốc độ khai thác tối đa đối với loại cao tốc này. Trong khi đó, nhiều tuyến chỉ có hai làn xe mỗi chiều, bề rộng mỗi làn 3,5m; vị trí dừng xe khẩn cấp được bố trí thành từng đoạn rời rạc, thường cách nhau khoảng 3-4km. Vì vậy, việc bổ sung giới hạn tốc độ sẽ phù hợp hơn với điều kiện hạ tầng, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan chức năng tổ chức giao thông.

Một nội dung đáng chú ý khác là bổ sung giới hạn tốc độ riêng đối với xe khách trên 28 chỗ ngồi, không kể chỗ người lái, và xe tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất trên 3,5 tấn khi lưu thông trên cao tốc. Theo dự thảo, ô tô chở người từ 28 đến 45 chỗ không được chạy quá 100km/h; xe khách giường nằm và các phương tiện cơ giới khác trên cao tốc không được chạy quá 90km/h, trừ những nhóm phương tiện được quy định riêng.

Ông Lê Hồng Điệp lý giải, Thông tư số 38/2024 hiện chưa quy định giới hạn tốc độ tối đa riêng đối với hai nhóm phương tiện này. Nếu tuyến cao tốc cho phép tốc độ 120km/h và không có biển báo hạn chế, xe tải chở hàng nặng, xe khách nhiều chỗ vẫn có thể lưu thông ở tốc độ tương tự ô tô con. Trong khi đó, các phương tiện này có kích thước, khối lượng lớn hơn, đặc điểm vận hành và mức độ rủi ro cũng khác biệt. Khi xảy ra tai nạn ở tốc độ cao, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu sửa quy định về tốc độ, phù hợp thực tiễn khai thác đường bộ. Ảnh: Tạ Hải

Làm rõ tình huống đặc thù, tăng trách nhiệm giữ khoảng cách

Bên cạnh điều chỉnh tốc độ tối đa, dự thảo còn bổ sung quy định xử lý những tình huống đặc thù trong quá trình khai thác đường cao tốc. Thực tế, tại các trạm thu phí trên tuyến chính, khi xảy ra sự cố thu phí, bảo trì, sửa chữa hoặc tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phương tiện có thể phải giảm tốc độ, thậm chí dừng lại.

Đối với khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, cơ quan soạn thảo cho rằng chưa cần thiết thay đổi căn bản các mức khoảng cách tối thiểu đang áp dụng theo từng dải tốc độ. Thay vào đó, dự thảo hướng đến quy định rõ hơn trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc chủ động tăng khoảng cách khi thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt hoặc điều kiện hạ tầng không bảo đảm.

Ông Lê Hồng Điệp cho biết, đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát và xử lý tình huống, đòi hỏi người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách để bảo đảm an toàn. Đối với phương tiện lưu thông dưới 60km/h, dự thảo nghiên cứu hướng không bắt buộc một giá trị khoảng cách tối thiểu cụ thể tính bằng mét giữa hai xe. Tuy nhiên, tại những đoạn đường có lắp đặt biển báo cự ly tối thiểu, người điều khiển phương tiện vẫn phải chấp hành khoảng cách ghi trên biển.

Về kinh nghiệm quốc tế, có những nước quy định khoảng cách cụ thể bằng mét tương ứng với từng dải tốc độ, cũng có nước tính khoảng cách theo thời gian. Qua tham khảo, cơ quan soạn thảo nhận thấy quy định khoảng cách bằng mét của Việt Nam cơ bản phù hợp với thông lệ quốc tế. Vì vậy, trước mắt cần tiếp tục duy trì cách tính này, đồng thời bổ sung trách nhiệm tăng khoảng cách khi điều kiện khai thác bất lợi.

Ngoài các nội dung trên, việc sửa đổi Thông tư số 38/2024 còn nhằm cập nhật thuật ngữ, thẩm quyền quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm thống nhất với Luật Đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những nội dung liên quan đến biển báo tốc độ, khoảng cách an toàn và vạch kẻ đường cũng cần được xem xét đồng bộ với quá trình sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường bộ.

Mục tiêu của việc sửa đổi là hoàn thiện quy định về tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn, tháo gỡ những bất cập trong thực tiễn quản lý, khai thác đường bộ. Việc điều chỉnh phải đặt yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông lên hàng đầu, đồng thời tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng.