Báo Xây dựng trao đổi với ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Ông Lê Hồng Điệp.

Giảm TNGT, tiết kiệm chi phí

Nhìn lại quá trình thực hiện, Thông tư 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới đã mang lại những kết quả gì, thưa ông?

Sau 2 năm thực hiện Thông tư số 38/2024, đã tạo ra khuôn khổ thống nhất trong cả nước về tốc độ khai thác, khoảng cách an toàn và việc bố trí báo hiệu đường bộ. Tai nạn giao thông (TNGT) đã có những chuyển biến tích cực. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, số vụ TNGT đường bộ giảm gần 17%, số người chết giảm 9% và số người bị thương giảm hơn 26%.

Đáng chú ý, quy định về tốc độ khai thác tối đa còn góp phần hạn chế việc phải bố trí quá nhiều biển báo hiệu tốc độ trên đường. Qua đó, giúp giảm chi phí đầu tư, lắp đặt báo hiệu trong các dự án xây dựng đường bộ, cũng như chi phí quản lý, bảo trì trong quá trình khai thác. Đồng thời, người tham gia giao thông cũng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và chấp hành quy định.

Vậy vì sao phải sửa đổi, bổ sung thông tư vào thời điểm này, thưa ông?

Bên cạnh những quy định đã phát huy hiệu quả, một số nội dung đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp với thực tiễn quản lý, khai thác và tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ.

Hằng năm số vụ TNGT còn cao, trong đó có nhiều vụ TNGT liên quan đến không bảo đảm khoảng cách an toàn giữa hai xe lưu thông trên cùng làn đường, phần đường.

Giải quyết những vấn đề phát sinh

Qua tổng kết, Cục Đường bộ Việt Nam xác định những vấn đề mới nào phát sinh trong thực tiễn cần ưu tiên giải quyết khi sửa đổi thông tư?

Đầu tiên là yêu cầu cập nhật hệ thống thuật ngữ, thẩm quyền quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là vấn đề mang tính hệ thống, cần giải quyết đồng bộ để bảo đảm tính thống nhất giữa Thông tư số 38 với Luật Đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc sửa đổi Thông tư 38 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hạ tầng đường bộ, thuận lợi cho người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp đó là vấn đề phân loại và quy định tốc độ khai thác đối với các tuyến đường đô thị có điều kiện hạ tầng đặc thù. Thực tế, đang xuất hiện những tuyến đường được đầu tư với quy mô lớn, nhiều làn xe, tốc độ thiết kế cao. Chẳng hạn, dự án xây dựng, mở rộng đường từ nội thành Hà Nội và quốc lộ 1 đến Thường Tín có quy mô đường chính 10 làn xe, mỗi bên 5 làn.

Đây là những tuyến đường có điều kiện khai thác khác biệt đáng kể so với đường đô thị thông thường. Vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế cho phép tăng tốc độ khai thác tối đa đối với những tuyến đáp ứng đầy đủ điều kiện về thiết kế, xây dựng và tổ chức giao thông an toàn.

Ngược lại, đối với đường cấp nội bộ trong đô thị, cần quy định tốc độ khai thác tối đa không quá 40km/h để phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và đặc điểm lưu thông thực tế.

Như vậy, việc điều chỉnh tốc độ cần được thực hiện theo hướng phân loại rõ hơn các loại đường, không áp dụng cứng nhắc một mức tốc độ cho những tuyến có điều kiện hạ tầng khác nhau.

Cùng đó là xử lý các tình huống đặc thù trên đường cao tốc. Hiện nay, việc bố trí trạm thu phí trên tuyến chính, các tình huống xảy ra sự cố thu phí, bảo trì, sửa chữa hoặc cứu nạn, cứu hộ đều đòi hỏi phương tiện phải giảm tốc độ, thậm chí dừng lại.

Do đó, cần bổ sung quy định về những trường hợp không áp dụng tốc độ khai thác tối thiểu hoặc được phép giảm tốc độ tối thiểu, nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn khai thác và không gây khó khăn cho công tác tổ chức giao thông.

Cuối cùng, bổ sung quy định tốc độ tối đa đối với các phương tiện có đặc điểm vận hành và mức độ rủi ro khác biệt. Đối với xe chở nhiều người, cụ thể là xe trên 28 chỗ ngồi, không kể chỗ của người lái và xe tải có khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép lớn nhất trên 3,5 tấn, cần nghiên cứu quy định tốc độ khai thác tối đa riêng trên đường cao tốc.

Việc bổ sung này nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi các phương tiện có khối lượng lớn cùng lưu thông ở tốc độ cao như ô tô con. Đồng thời, phù hợp với kinh nghiệm quản lý của nhiều quốc gia, trong đó có các nước EU và Trung Quốc.

Liên quan đến quy định khoảng cách an toàn giữa các phương tiện có thay đổi gì không, thưa ông?

Chúng tôi cho rằng chưa cần thiết phải thay đổi căn bản các mức khoảng cách tối thiểu đang áp dụng ổn định theo từng dải tốc độ. Tuy nhiên, cần quy định rõ hơn trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc chủ động tăng khoảng cách khi thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt hoặc điều kiện hạ tầng không bảo đảm.

Đối với phương tiện lưu thông với tốc độ dưới 60km/h, cần nghiên cứu quy định theo hướng không bắt buộc một giá trị khoảng cách tối thiểu cụ thể tính bằng mét giữa hai xe. Tuy nhiên, tại những đoạn đường có lắp đặt biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe, người điều khiển phương tiện vẫn phải chấp hành khoảng cách được ghi trên biển báo.

Đây là những vấn đề cần được xem xét đồng bộ với việc sửa đổi QCVN 41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ, nhất là các nội dung liên quan đến biển báo tốc độ, khoảng cách an toàn và vạch kẻ đường.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế

Quá trình soạn thảo, kinh nghiệm quốc tế trong quy định tốc độ và khoảng cách an toàn được tham vấn thế nào?

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chúng tôi nhận thấy quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện có hai cách tiếp cận phổ biến. Một số quốc gia quy định khoảng cách cụ thể bằng mét tương ứng với từng dải tốc độ; một số nước khác áp dụng quy tắc tính khoảng cách theo thời gian, phổ biến từ 2-4 giây.

Mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thiện các quy định về tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn của phương tiện, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập đang phát sinh trong thực tiễn. Chúng tôi xác định việc sửa đổi phải được thực hiện trên cơ sở bảo đảm yêu cầu cao nhất về trật tự, an toàn giao thông. Ông Lê Hồng Điệp

Chẳng hạn, Đức, Pháp thường áp dụng nguyên tắc khoảng cách 2 giây trong điều kiện thông thường; Singapore trước đây quy định 2 giây nhưng gần đây đã điều chỉnh lên 3 giây. Nếu áp dụng mức 3 giây, khi phương tiện lưu thông với tốc độ 120km/h trên cao tốc, khoảng cách an toàn tính toán vào khoảng 100m, tương đương quy định hiện hành của Việt Nam.

Như vậy, quy định khoảng cách an toàn bằng mét tại Thông tư số 38 cơ bản không có sự khác biệt đáng kể so với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, phương pháp tính theo giây đòi hỏi người điều khiển phương tiện có khả năng nhận biết, ước lượng tốt hơn. Vì vậy, trong điều kiện hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục duy trì cách quy định khoảng cách cụ thể bằng mét tương ứng với từng dải tốc độ, đồng thời bổ sung các trường hợp phải tăng khoảng cách khi điều kiện khai thác bất lợi.

Một nội dung đáng chú ý khác là kinh nghiệm quy định tốc độ tối đa đối với xe tải, xe khách trên cao tốc. Tại EU, xe tải thường bị giới hạn tốc độ tối đa 90km/h, xe khách trên 8 chỗ không quá 100km/h. Pháp, Đức cũng có những quy định tương tự, trong khi Trung Quốc quy định tốc độ tối đa đối với xe tải và xe khách cỡ trung, cỡ lớn là 100km/h.

Đây là những kinh nghiệm cần nghiên cứu để bổ sung quy định tốc độ phù hợp đối với các phương tiện có khối lượng lớn, chở nhiều người, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn và giảm thiểu hậu quả khi xảy ra sự cố.

Cảm ơn ông!