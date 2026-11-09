Sửa quy định về kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự và cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7 huấn luyện nghiệp vụ kiểm soát quân sự. Ảnh: LÊ TIẾN

Về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Thông tư số 174/2026/TT-BQP sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thời hạn thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe quân sự. Theo đó, cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế cải tạo xe quân sự có trách nhiệm lập một bộ hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ qua mạng quân sự, gửi trực tiếp hoặc qua quân bưu về Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thẩm định gửi đơn vị đề nghị. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan thẩm định thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung; thời gian bổ sung hồ sơ không được tính vào thời hạn giải quyết.

Đối với xe quân sự được cải tạo từ nền xe cơ sở mới, chưa đủ tài liệu kỹ thuật của xe cơ sở, cần thời gian nghiên cứu, cơ quan thẩm định hồ sơ thiết kế phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho đơn vị trình thiết kế biết; thời gian kéo dài không quá 5 ngày làm việc.

Thông tư số 174/2026/TT-BQP cũng quy định xe quân sự có nhu cầu cải tạo đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các Sở Xây dựng thẩm định thiết kế thì không làm thủ tục thẩm định; đơn vị có xe cải tạo phải gửi về Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật bản chính hồ sơ thiết kế đã được thẩm định hoặc bản sao có kèm theo bản chính để đối chiếu.

Về kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự

Thông tư số 174/2026/TT-BQP sửa đổi, bổ sung quy định về công tác kiểm soát quân sự thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương V Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam kèm theo Thông tư số 24/2026/TT-BQP ngày 1-4-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, quy định cụ thể thời hạn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, lập danh sách, in đầy đủ thông tin lên phôi Giấy ủy nhiệm kiểm tra xe quân sự, Giấy chứng nhận đội trưởng Đội Kiểm tra xe quân sự; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ và trả lại hồ sơ không hợp lệ.

Thông tư số 174/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 12-12-2026.

Đối với hồ sơ thiết kế cải tạo xe quân sự đề nghị thẩm định, phê duyệt trước ngày Thông tư số 174/2026/TT-BQP có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 70/2024/TT-BQP. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, thu hồi Giấy ủy nhiệm kiểm tra xe quân sự, Giấy chứng nhận đội trưởng Đội Kiểm tra xe quân sự trước ngày Thông tư số 174/2026/TT-BQP có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2024/TT-BQP.

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