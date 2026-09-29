Sửa quy định về định mức sử dụng trụ sở: Giữ nhiều chức vụ, áp dụng diện tích làm việc cao nhất

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Nghị định số 369/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Sửa quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. ﻿Ảnh minh họa - T.T.Đ

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 của Nghị định 155/2025/NĐ-CP liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc phục vụ công tác của các chức danh, chức vụ theo hướng đảm bảo bao quát các trường hợp trong thực tế.

Theo quy định mới, tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc phục vụ công tác các chức danh được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh, chức vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn, định mức cao nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc theo chức vụ đang công tác.

Với các chức danh, chức vụ chưa được quy định cụ thể tại Phụ lục Nghị định và Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị (được điều chỉnh theo Kết luận 31-KL/TW), tiêu chuẩn diện tích phòng làm việc sẽ được xác định theo nguyên tắc tương đương. Theo đó, các đơn vị sẽ căn cứ vào văn bản, quyết định hoặc kết luận của cấp có thẩm quyền xác định vị trí đó tương đương với chức danh, nhóm, bậc nào trong các danh mục nêu trên để áp dụng định mức diện tích tương ứng.

Đồng thời, Nghị định số 369/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 của Nghị định 155/2025/NĐ-CP theo hướng quy định rõ cách xác định tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc được giao và điều chuyển như sau:

Toàn bộ diện tích làm việc của các chức danh, diện tích sử dụng chung, chuyên dùng và công trình sự nghiệp đều được tính theo kích thước thông thủy theo luật định. Diện tích này không bao gồm hệ thống cầu thang, thang máy, thang thoát hiểm, ram dốc, nhà để xe; tường bao và vách ngăn phòng; phần sàn có cột, hộp kỹ thuật bên trong phòng làm việc, cùng các vật kiến trúc gắn liền với đất (trừ nhà).

Tiêu chuẩn, định mức để thực hiện việc giao, điều chuyển được xác định theo tổng diện tích của các loại diện tích này và được tính cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhiều trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì tiêu chuẩn, định mức được xác định trên cơ sở tổng diện tích của toàn bộ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được giao quản lý, sử dụng.".

Nghị định số 369/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/11/2026.