Xác định rõ hình thức hợp đồng, tăng cường kiểm tra giám sát AIS

Cục Hàng hải và Đường thủy VN vừa trình Bộ Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 57/2024 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Dự thảo hướng tới mục tiêu giúp hoạt động nạo vét bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới (Ảnh minh họa).

Việc xây dựng dự thảo nhằm giúp hoạt động nạo vét tại các vùng nước được triển khai hoàn thiện, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất bổ sung quy định xác định rõ hình thức hợp đồng trong hoạt động nạo vét.

Theo đó, hợp đồng thi công nạo vét duy tu theo chất lượng thực hiện được xác định là hợp đồng trọn gói, còn hợp đồng thi công nạo vét duy tu theo khối lượng thực tế là hợp đồng theo đơn giá cố định. Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh nội dung về hợp đồng, dự thảo còn đề xuất bổ sung yêu cầu kiểm tra trạm thu tín hiệu AIS cùng với thiết bị giám sát lắp đặt trên phương tiện trước khi triển khai thi công.

Cụ thể, trước khi thi công công trình, chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị quản lý dự án phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, khai thác thông tin AIS và nhà thầu thi công kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét, cũng như trạm thu tín hiệu AIS.

Đồng thời, bổ sung trách nhiệm tổ chức thực hiện của UBND cấp tỉnh đối với trường hợp được Bộ Xây dựng phân cấp quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

Tháo gỡ vướng mắc về giá nhiên liệu và bất cập kiểm tra thực tế

Đánh giá quá trình thực thi thời gian qua, Cục Hàng hải và Đường thủy VN cho biết, kể từ khi được triển khai, Thông tư số 43/2024 đã mang lại nhiều kết quả tích cực khi quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia gồm chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và đơn vị cung cấp dịch vụ AIS.

Đặc biệt, cơ chế giám sát phương tiện thi công thông qua hệ thống định vị AIS và camera ghi hình khoang chứa chất nạo vét đã góp phần ngăn ngừa tình trạng đổ thải sai vị trí, qua đó bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn hàng hải.

Thông tư cũng tạo cơ chế chủ động, giúp rút ngắn thời gian xử lý đối với các tình huống nạo vét khẩn cấp do thiên tai, tai nạn, sự cố gây ách tắc luồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ nhiều khó khăn, trong đó có vướng mắc về hình thức hợp đồng và điều chỉnh giá hợp đồng. Cụ thể, Thông tư số 43/2024 quy định hợp đồng thi công nạo vét duy tu theo chất lượng thực hiện là hợp đồng có giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện (3 đến 5 năm), trừ trường hợp bất khả kháng hoặc thay đổi phạm vi công việc.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy giá nhiên liệu có biến động mạnh. Khi giá nhiên liệu giảm sâu, quy định hiện hành lại không có cơ sở để điều chỉnh giảm giá hợp đồng, tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí ngân sách nhà nước và làm giảm hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, Thông tư hiện hành chưa quy định rõ loại hợp đồng và nguyên tắc điều chỉnh đơn giá đối với hình thức nạo vét theo khối lượng thực tế để bảo đảm thống nhất với Luật Xây dựng năm 2025 và Nghị định số 210/2026.

Bất cập cũng đến từ công tác kiểm tra thiết bị giám sát và trạm thu AIS. Theo Cục Hàng hải và Đường thủy VN, thực tế kiểm tra, giám sát cho thấy quy định kiểm tra trước khi thi công hiện mới chỉ tập trung vào thiết bị lắp trên phương tiện mà chưa bao gồm việc kiểm tra trạm thu tín hiệu AIS.

Không chỉ vậy, mẫu biên bản kiểm tra thiết bị giám sát nạo vét vẫn còn thiếu thông tin về giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, tọa độ, tình trạng hoạt động của trạm thu AIS, chưa phân biệt rõ các thông tin nhận dạng đặc thù giữa tàu biển với phương tiện thủy nội địa (như số IMO, MMSI, cảng đăng ký).