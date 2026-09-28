Sửa Quy chuẩn báo hiệu đường bộ, tháo gỡ bất cập tổ chức giao thông

Chiều 28/9, Cục Đường bộ đã tổ chức Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ thay thế QCVN 41:2024/BGTVT.

Các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi, góp ý hoàn thiện Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Ảnh: Cục Đường bộ

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Ngô Lâm cho biết, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ là văn bản kỹ thuật quan trọng, được áp dụng trên toàn bộ hệ thống đường bộ cả nước.

Quy chuẩn quy định hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, thiết bị phản quang, cột Km, các thiết bị báo hiệu khác và là cơ sở để tổ chức giao thông, quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ nhấn mạnh, việc sửa đổi Quy chuẩn lần này xuất phát từ yêu cầu cập nhật các quy định mới của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ.

Yêu cầu phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và những thay đổi trong tổ chức chính quyền địa phương từ năm 2025.

Đặc biệt nhiều nội dung liên quan đến địa danh, địa giới hành chính trên hệ thống báo hiệu đường bộ cần được điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra sau gần hai năm áp dụng, QCVN 41:2024/BGTVT đã góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.

Tuy nhiên thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và khai thác ngày càng cao của ngành đường bộ.

Hoàn thiện Quy chuẩn báo hiệu đường bộ theo hướng thống nhất, sát thực tiễn. Ảnh minh họa.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng trong Dự thảo Quy chuẩn.

Đáng chú ý là việc xem xét bổ sung quy định về vị trí, khoảng cách bố trí biển báo theo điều kiện giao thông và tốc độ khai thác.

Bên cạnh đó sửa đổi quy định đối với hệ thống biển báo tại khu vực nút giao với đường cao tốc để tránh nhầm lẫn hướng đi.

Bổ sung quy định về báo hiệu và tổ chức giao thông tại các nút giao nhiều làn xe, nhiều hướng đi, đặc biệt trong khu vực đô thị.

Các đại biểu cũng góp ý về quy cách thể hiện chữ, số, ký hiệu và thông tin trên mặt đường, nhất là đối với đường cao tốc; bổ sung các quy định về biển báo giao thông điện tử thay đổi nội dung (VMS).

Sửa đổi quy định liên quan đến biển hạn chế chiều cao tĩnh không, hoàn thiện tiêu chuẩn đối với vạch sơn đường bộ và kích thước biển báo tại các điều kiện khai thác khác nhau.

Theo báo cáo của Tổ soạn thảo, quá trình xây dựng Dự thảo đã nhận được hơn 300 ý kiến góp ý từ 38 cơ quan, đơn vị.

Để hoàn thiện hồ sơ, Tổ soạn thảo đã tổ chức trên 15 cuộc họp chuyên môn, nhiều cuộc trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học và lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý.

Sau khi tiếp thu ý kiến tại hội thảo và tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục Đường bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Thông tư ban hành và Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành theo quy định.