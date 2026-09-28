Sửa quy chuẩn báo hiệu đường bộ để phù hợp thực tiễn

Toàn cảnh hội

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội thảo sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ thay thế QCVN 41:2024/BGTVT. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam, kết hợp trực tuyến tới 50 điểm cầu trên toàn quốc, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Ngô Lâm cho biết, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ là văn bản kỹ thuật quan trọng, được áp dụng thống nhất trên hệ thống đường bộ cả nước.

Quy chuẩn quy định về hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, thiết bị phản quang, cột ki-lô-mét và các thiết bị báo hiệu khác, làm cơ sở cho công tác tổ chức giao thông, quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Theo Phó Cục trưởng Ngô Lâm, việc sửa đổi quy chuẩn được thực hiện nhằm cập nhật các quy định mới của pháp luật, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và những thay đổi trong tổ chức chính quyền địa phương từ năm 2025.

Trong đó, việc điều chỉnh các nội dung liên quan địa danh, địa giới hành chính trên hệ thống báo hiệu đường bộ là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức giao thông trên phạm vi cả nước.

Ông Đặng Văn Chung, đại diện Hiệp Hội Vận tải ô-tô Việt Nam trao đổi, góp ý hoàn thiện Dự thảo

Sau gần 2 năm áp dụng, QCVN 41:2024/BGTVT đã góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho thấy một số quy định cần tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác hệ thống đường bộ.

Tại hội thảo, đại diện các vụ, cục thuộc Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), các Sở Xây dựng địa phương, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, Trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp tập trung thảo luận nhiều nội dung trong Dự thảo quy chuẩn.

Một trong những nhóm nội dung được quan tâm là quy định về vị trí, khoảng cách bố trí biển báo phù hợp điều kiện giao thông và tốc độ khai thác. Các đại biểu cũng đề xuất sửa đổi quy định về hệ thống biển báo tại khu vực nút giao với đường cao tốc, nhằm hạn chế nhầm lẫn hướng đi; bổ sung quy định về báo hiệu và tổ chức giao thông tại các nút giao có nhiều làn xe, nhiều hướng đi, nhất là tại khu vực đô thị.

Bên cạnh đó, các đại biểu góp ý về quy cách thể hiện chữ, số, ký hiệu và thông tin trên mặt đường, đặc biệt đối với đường cao tốc; biển báo giao thông điện tử thay đổi nội dung (VMS); biển hạn chế chiều cao tĩnh không; tiêu chuẩn vạch sơn đường bộ và kích thước biển báo trong các điều kiện khai thác khác nhau.

Trưởng phòng Tổ chức giao thông Lê Hồng Điệp trả lời các ý kiến, đề xuất của đại biểu tại hội thảo, đồng thời làm rõ một số nội dung trong Dự thảo Quy chuẩn liên quan tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu và yêu cầu áp dụng trong thực tiễn.

Theo Tổ soạn thảo, quá trình xây dựng Dự thảo quy chuẩn đã nhận được hơn 300 ý kiến góp ý của 38 cơ quan, đơn vị; tổ chức hơn 15 cuộc họp chuyên môn và nhiều cuộc trao đổi với chuyên gia, nhà khoa học, lực lượng Cảnh sát giao thông để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung phân tích những vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng quy chuẩn hiện hành, đồng thời đề xuất hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ theo hướng rõ ràng, trực quan, dễ nhận biết, thuận lợi cho người tham gia giao thông và phù hợp điều kiện khai thác thực tế.

Hướng tới hệ thống báo hiệu đồng bộ, khoa học

Theo Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Ngô Lâm, việc sửa đổi quy chuẩn được thực hiện nhằm cập nhật các quy định mới của pháp luật, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và những thay đổi trong tổ chức chính quyền địa phương từ năm 2025.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Ngô Lâm đánh giá cao các ý kiến tham luận, góp ý của cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Phó Cục trưởng yêu cầu Tổ soạn thảo tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu kỹ những đề xuất phù hợp để tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo quy chuẩn.

Việc sửa đổi quy chuẩn, theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, không chỉ nhằm cập nhật các quy định mới của pháp luật mà còn phải tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn tổ chức giao thông.

Quy chuẩn sau khi được ban hành cần bảo đảm tính khoa học, khả thi, dễ áp dụng, hạn chế cách hiểu khác nhau giữa các địa phương và đơn vị thực hiện. Đồng thời, các quy định mới cần tạo cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ, phát triển giao thông thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp thu ý kiến tại hội thảo và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Thông tư ban hành và Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành theo quy định.