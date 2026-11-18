Sắp chi gần 198 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

CTCP Sữa Quốc tế Lof (nã ck: IDP) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt.

Cụ thể, ngày 4/12/2026, Sữa Quốc tế Lof sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 32%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu IDP nhận 3.200 đồng. Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 197,8 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 23/12/2026.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Sữa Quốc tế Lof đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, tổng số tiền chi trả khoảng 123,6 tỷ đồng.

Hoàn thành 99,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 3 quý

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Sữa Quốc tế Lof ghi nhận doanh thu thuần gần 2.148,7 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 859,6 tỷ đồng, tăng 82,9%. Biên lợi nhuận gộp trong quý cải thiện mạnh từ mức 29,1% lên 40%. Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt hơn 62,5 tỷ đồng, tăng 80,1%. Thu nhập khác cũng tăng mạnh từ gần 1,2 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 73,2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 80% lên mức hơn 68,4 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay chiếm gần 61,7 tỷ đồng. Điểm sáng trong công tác vận hành đến từ việc doanh nghiệp tiết giảm 11,9% chi phí bán hàng, đưa về mức 520,5 tỷ đồng và giảm nhẹ 2,6% chi phí quản lý doanh nghiệp xuống còn gần 71,6 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản thuế, phí, Sữa Quốc tế Lof báo lợi nhuận sau thuế quý III đạt hơn 224 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng gần 133,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IDP đạt hơn 6.127 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 697,5 tỷ đồng, đảo chiều từ khoản lỗ ròng hơn 62,7 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Sau ba quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 73,8% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành 99,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof đạt gần 8.602 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tổng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm tỷ trọng 35,5%, đạt hơn 3.057,5 tỷ đồng, tăng 20,5%. Chi tiết khoản mục này ghi nhận tiền gửi ngân hàng tăng nhẹ lên hơn 1.748,2 tỷ đồng, khoản cho vay giảm từ 340 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng và khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng mạnh từ 258 tỷ đồng lên 982 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận gần 294,4 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sữa Quốc tế Lof tại thời điểm cuối quý 3 ở mức hơn 5.171,5 tỷ đồng, tăng 23,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm tới 69,3% tổng nợ phải trả, ghi nhận ở mức 3.584,7 tỷ đồng.