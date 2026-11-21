Tạm ứng cổ tức 32% bằng tiền mặt, dự kiến thanh toán ngày 23/12

HĐQT Công ty CP Sữa Quốc tế LOF (mã chứng khoán: IDP)vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 32%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 3.200 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 4/12/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/12/2026.

Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, tiền cổ tức sẽ được chuyển qua các thành viên lưu ký. Cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc qua tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của công ty.

Sữa Quốc tế LOF tiếp tục tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong năm 2026. Ảnh: Sữa Quốc tế LOF.

Tại ngày 30/9/2026, vốn góp của chủ sở hữu tại Sữa Quốc tế LOF đạt 618,04 tỷ đồng, tương ứng khoảng 61,80 triệu cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với mức chi trả 3.200 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến phải dành khoảng 197,77 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này nếu số lượng cổ phiếu hưởng quyền không thay đổi. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trước đó, IDP đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 20% trong tháng 7. Như vậy, hai đợt tạm ứng đạt tổng tỷ lệ 52%, tương đương 5.200 đồng/cổ phiếu, với số tiền chi trả khoảng 321,38 tỷ đồng.

Việc tiếp tục tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt diễn ra khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể so với năm trước, đặc biệt là lợi nhuận trong quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2026.

Lãi gần 700 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ vay tài chính tăng hơn 733 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Sữa Quốc tế LOF ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.148,67 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng khoảng 12%, lên 1.289,08 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh khoảng 83%, đạt 859,59 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm khoảng 12%, xuống còn 520,52 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ, còn 71,58 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí tài chính tăng khoảng 80%, lên 68,43 tỷ đồng, với chi phí lãi vay đạt 61,65 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2026, Sữa Quốc tế LOF ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 133,66 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 6.127,06 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2.445,8 tỷ đồng, tăng khoảng 24%. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 697,51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ 62,73 tỷ đồng.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Sữa Quốc tế LOF phục hồi mạnh, gần hoàn thành kế hoạch cả năm. Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026.

Năm 2026, Sữa Quốc tế LOF đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 74% mục tiêu doanh thu và gần 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dù kết quả kinh doanh phục hồi, quy mô nợ vay của Sữa Quốc tế LOF vẫn tiếp tục mở rộng. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 8.601,98 tỷ đồng, tăng thêm 890,08 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng thêm 326,29 tỷ đồng, đạt 392,62 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.875,43 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 25%, lên 990,07 tỷ đồng. Riêng khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 617,21 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng khoảng 7%, đạt 617,27 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn tăng thêm 714,16 tỷ đồng, lên 1.182,10 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác đạt 982 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng thêm 204,57 tỷ đồng, đạt 284,39 tỷ đồng tại cuối tháng 9.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sữa Quốc tế LOF đạt 5.171,51 tỷ đồng, tăng thêm 981,29 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm khoảng 15%, xuống còn 1.570,56 tỷ đồng. Tuy nhiên, dư nợ vay tài chính dài hạn tăng gần gấp đôi, đạt 2.014,13 tỷ đồng.

Tính chung, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp tại cuối tháng 9 đạt 3.584,69 tỷ đồng, tăng thêm 733,03 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 26%.

Cùng thời điểm, vốn chủ sở hữu đạt 3.430,47 tỷ đồng, giảm 91,21 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.748,57 tỷ đồng.