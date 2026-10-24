Sữa Quốc tế LOF (IDP) lãi hơn 224 tỷ đồng, đảo chiều sau một năm thua lỗ

IDP đảo chiều lợi nhuận, chi phí lãi vay tăng vọt

Công ty cổ phần sữa quốc tế IOF (IDP) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của IDP, doanh thu thuần của doanh nghiệp ghi nhận đạt 2.148,6 tỷ đồng, tăng 32,8% so với quý này nắm trước, giá vốn hàng bán tăng 12,3% lên 1.289 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp của IDP đạt hơn 859,5 tỷ đồng, tăng hơn 82% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 80,6%, đạt 62,5 tỷ đồng, chi phí tài chính đạt 68,4 tỷ đồng, trong đó chi phí đi vay đạt 61,6 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với kỳ này năm trước.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 520,5 tỷ đồng và 71,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 11,8% và 2,7%. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 261,6 tỷ đồng, đạt lãi trong khi cùng kỳ năm trước IDP lỗ hơn 197,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận khác của IDP trong kỳ này lỗ 2,2 tỷ đồng trong khi kỳ này năm trước thì đạt lãi hơn 1,1 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của IDP đạt 259,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 196,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 224 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 133,6 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh quý III/2026 của IDP.

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này, doanh thu thuần của IDP ghi nhận đạt 6.127 tỷ đồng, tăng hơn 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 804,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế đạt lãi hơn 697 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 63 tỷ đồng.

Trữ tiền của IDP tăng hơn 32%

Theo báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tính tới ngày 30/9/2026 của IDP, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận đạt 8.601,9 tỷ đồng, tăng hơn 890 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt hơn 4.068,2 tỷ đồng, tăng 7,7% trong 9 tháng.

Cụ thể, tổng trữ tiền của IDP ở mức 3.450 tỷ đồng, tăng tới 32,5% so với đầu năm, trong đó, tiền gửi ngân hàng ở mức 1.860 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu 200 tỷ đồng, góp vào đơn vị khác 982 tỷ đồng, khoản này tăng 3,8 lần so với đầu năm...

Các khoản đầu tư ngắn hạn tăng 24,8% lên hơn 990 tỷ đồng, trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng hơn 112 tỷ đồng, đạt 253,8 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 617 tỷ đồng, tăng hơn 21,4% trong khi các khoản phải thu ngắn hạn khác giảm hơn 17% so với đầu năm.

Hàng tồn kho của IDP tăng 7,3% lên 617,2 tỷ đồng trong kỳ. Cụ thể, nguyên liệu, vật liệu tăng 15,5% lên 341,9 tỷ đồng so với đầu năm. Công cụ, dụng cụ 16,4%, đạt hơn 85 tỷ đồng, trong khi đó thành phẩm giảm hơn 33,8% xuống 129,1 tỷ đồng. Dự phòng hàng tồn kho giảm 49,4 tỷ đồng từ đầu năm xuống còn hơn 11,9 tỷ đồng tính tới cuối tháng 9 năm 2026.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.875,4 tỷ đồng, giảm hơn 9,3% cũng chính là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn khác giảm 29,1% xuống hơn 192,8 tỷ đồng trong đó, chi phí trả trước ngắn hạn tăng 13,7 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước giảm lần lượt xuống 171,1 tỷ đồng và 475,5 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của IDP đạt hơn 1.108,6 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 723,6 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi hơn 1.151,8 tỷ đồng để gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng, gần 982 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác và gần 401,9 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định. Ở chiều ngược lại, IDP thu về hơn 1.379,2 tỷ đồng từ các khoản tiền gửi có kỳ hạn và 258 tỷ đồng từ thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm hơn 56,7 tỷ đồng. Sau khi tổng hợp dòng tiền từ ba hoạt động và ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá, tiền và các khoản tương đương tiền của IDP tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 392,6 tỷ đồng, tăng từ mức hơn 66,3 tỷ đồng đầu năm.

Đối với tài sản dài hạn, tại ngày 30/9/2026, tài sản dài hạn của IDP đạt 4.533,7 tỷ đồng, tăng 15,1% so với đầu năm. Tài sản cố định giảm 11,3% xuống 2.196,9 tỷ đồng trong đó, tài sản cố định hữu hình đạt 2.177,1 tỷ đồng, giảm 12% và tài sản cố định vô hình đạt 19,7 tỷ đồng, tăng hơn 18 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.182 tỷ đồng, tăng hơn 153,1% so với đầu năm. Tài sản sinh học dài hạn giảm 24,8% xuống 172,4 tỷ đồng.

Nợ vay dài hạn tăng gấp đôi

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của IDP đạt hơn 5.170,7 tỷ đồng, tăng khoảng 980,5 tỷ đồng, tương đương 23,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt gần 3.136,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,6%; nợ dài hạn tăng từ hơn 1.032,8 tỷ đồng lên gần 2.035 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 97%.

Đáng chú ý, tổng vay và nợ thuê tài chính của IDP đạt gần 3.584,7 tỷ đồng, tăng 25,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn giảm 14,6%, xuống còn hơn 1.570,6 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay dài hạn gần gấp đôi, lên hơn 2.014,1 tỷ đồng.

Ở nhóm nợ ngắn hạn, phải trả người bán tăng từ gần 687,8 tỷ đồng lên hơn 820,8 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn tăng từ khoảng 355,3 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng. Phải trả người lao động đạt gần 166,4 tỷ đồng, tăng so với mức 81,9 tỷ đồng đầu năm. Ngược lại, khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận giảm từ hơn 78,5 tỷ đồng xuống còn khoảng 38,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của IDP đạt gần 3.430,5 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 618 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần đạt gần 849,98 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ hơn 1.816,3 tỷ đồng xuống còn gần 1.748,6 tỷ đồng.