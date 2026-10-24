Sữa Quốc tế Lof (IDP) báo lãi quý 3 hơn 224 tỷ đồng, thực hiện 99,6% kế hoạch lợi nhuận năm

Biên lợi nhuận gộp tăng lên mức 40%, hoàn thành sát nút chỉ tiêu năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof đạt doanh thu thuần gần 2.148,7 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 859,6 tỷ đồng, tăng 82,9%. Biên lợi nhuận gộp trong quý cải thiện mạnh từ mức 29,1% lên 40%.

Trong kỳ kế toán này, doanh thu từ hoạt động tài chính mang về hơn 62,5 tỷ đồng, tăng 80,1% so với cùng kỳ. Khoản thu nhập khác cũng tăng vọt từ gần 1,2 tỷ đồng lên hơn 73,2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 80% lên mức hơn 68,4 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay chiếm gần 61,7 tỷ đồng. Điểm sáng trong công tác vận hành đến từ việc doanh nghiệp tiết giảm 11,9% chi phí bán hàng, đưa về mức 520,5 tỷ đồng và giảm nhẹ 2,6% chi phí quản lý doanh nghiệp xuống còn gần 71,6 tỷ đồng. Kết quả, Sữa Quốc tế Lof báo lãi sau thuế quý 3/2026 hơn 224 tỷ đồng, đảo chiều tích cực so với mức lỗ gần 133,7 tỷ đồng của quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Sữa Quốc tế Lof đạt hơn 6.127 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 697,5 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn khoản lỗ ròng hơn 62,7 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Sau ba quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 73,8% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành 99,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.100 tỷ đồng, nợ vay chiếm gần 70% tổng nợ

Cùng với sự phục hồi lợi nhuận, dòng tiền của Sữa Quốc tế Lof cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.108,6 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với mức âm 256,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ 401,9 tỷ đồng chi mua sắm tài sản cố định, dòng tiền tự do của doanh nghiệp đạt gần 707 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof đạt gần 8.602 tỷ đồng, tăng 11,5% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tổng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm tỷ trọng 35,5%, đạt hơn 3.057,5 tỷ đồng, tăng 20,5%. Chi tiết khoản mục này ghi nhận tiền gửi ngân hàng tăng nhẹ lên hơn 1.748,2 tỷ đồng, khoản cho vay giảm từ 340 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng và khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng mạnh từ 258 tỷ đồng lên 982 tỷ đồng.

Các hạng mục tài sản lớn khác bao gồm tài sản cố định đạt gần 2.177,2 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 990 tỷ đồng và hàng tồn kho gần 617,3 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận gần 294,4 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sữa Quốc tế Lof tại thời điểm cuối quý 3 ở mức hơn 5.171,5 tỷ đồng, tăng 23,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm tới 69,3% tổng nợ phải trả, ghi nhận ở mức 3.584,7 tỷ đồng. Phần nợ còn lại chủ yếu nằm ở khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 820,8 tỷ đồng (chiếm 15,9% tổng nợ) và chi phí phải trả ngắn hạn hơn 450 tỷ đồng (chiếm 8,7% tổng nợ).