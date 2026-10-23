Sữa Quốc tế LOF đảo chiều ngoạn mục, lợi nhuận 9 tháng gần chạm đích

Sau khi ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 7 lần trong quý II/2026, CTCP Sữa Quốc tế LOF (UPCOM: IDP) tiếp tục duy trì đà phục hồi trong quý III khi hoạt động kinh doanh ghi nhận những chuyển biến tích cực, giúp doanh nghiệp đảo chiều kết quả lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của LOF đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, ở mức 1.289 tỷ đồng, tăng 12,4%.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 859 tỷ đồng, tăng 83% so với mức 470 tỷ đồng của quý III/2025.

Sữa Quốc tế LOF gần cán đích lợi nhuận năm sau 9 tháng (Ảnh: IDP).

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 80,3% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 38 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 80%. Trong đó, chi phí lãi vay đạt 61,7 tỷ đồng, tăng 85,7%.

Chi phí bán hàng giảm 12%, còn 520 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 73 tỷ đồng xuống 71 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, LOF ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 261 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 197 tỷ đồng.

Song lợi nhuận khác ghi nhận khoản lỗ 2,2 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 1,1 tỷ đồng trong quý III/2025. Sau khi hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của LOF đạt 224 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 133 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 6.127 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 697 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 62,7 tỷ đồng.

Năm 2026, Sữa Quốc tế LOF đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 73,8% kế hoạch doanh thu và 99,6% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LOF đạt 8.602 tỷ đồng, tăng 11,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 4.068 tỷ đồng, tăng 7,7%; tài sản dài hạn đạt 4.533 tỷ đồng, tăng 15,2%.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp tăng từ 66 tỷ đồng đầu năm lên 392 tỷ đồng vào cuối quý III. Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 2.069 tỷ đồng xuống 1.875 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 793 tỷ đồng lên 990 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng từ 575 tỷ đồng lên 617 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt 2.196 tỷ đồng, giảm 11,3% so với đầu năm. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 467,9 tỷ đồng lên 1.182 tỷ đồng. Riêng khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng từ 258 tỷ đồng lên 982 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng từ 79 tỷ đồng lên 284 tỷ đồng. Đối với tài sản sinh học dài hạn, gồm súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ giảm từ 230 tỷ đồng xuống 172 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của LOF đạt 5.171 tỷ đồng, tăng 23,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 3.136 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 3.157 tỷ đồng đầu năm; nợ dài hạn tăng gần gấp đôi từ 1.032 tỷ đồng lên 2.035 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 1.011 tỷ đồng lên 2.014 tỷ đồng. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.839 tỷ đồng xuống 1.570 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 3.430 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.748 tỷ đồng, giảm 3,7%.