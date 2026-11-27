Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất làm rõ tiêu chí nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao. Ảnh: Chinhphu.vn.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số. Hồ sơ được chuyển sang Bộ Tư pháp để thẩm định.

LÀM RÕ TIÊU CHÍ NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Tại dự thảo lần này, Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung quy định nhằm làm rõ tiêu chí nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao tại doanh nghiệp công nghệ số.

Theo quy định hiện hành, nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao là nhân sự tham gia trực tiếp vào hoạt động công nghiệp công nghệ số tại các doanh nghiệp.

Nhân sự nếu là người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện “đang làm việc tại quốc gia phát triển theo công bố của Liên hợp quốc (United Nations) hoặc Ngân hàng Thế giới (World Bank)” và “có thu nhập bình quân tối thiểu 03 lần GDP bình quân đầu người tại quốc gia mà người đó làm việc theo công bố của quốc gia đó”...

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp phản ánh, ngưỡng thu nhập bình quân tối thiểu bằng 03 lần GDP bình quân đầu người của quốc gia phát triển đối với người lao động nước ngoài là quá cao so với mặt bằng thu nhập phổ biến của nhiều chuyên gia kỹ thuật và quản lý chuyên môn.

Trên thực tế, rất ít người lao động có thể đáp ứng điều kiện này. Tiêu chí quá cao làm thu hẹp đáng kể đối tượng được hưởng ưu đãi, khiến chính sách khó phát huy mục tiêu thu hút chuyên gia nước ngoài có trình độ cao đến Việt Nam; đồng thời giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong tuyển dụng nhân lực cho ngành bán dẫn và công nghiệp công nghệ số.

Do đó, doanh nghiệp đề nghị xem xét điều chỉnh ngưỡng thu nhập đối với người nước ngoài đã làm việc tại quốc gia phát triển từ 03 lần xuống 1,5 lần GDP bình quân đầu người của quốc gia nơi người đó làm việc.

Trước kiến nghị này, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến sửa đổi khoản 2, Điều 6 Nghị định số 353/2025/NĐ-CP.

Theo đó, dự thảo sử dụng phân loại các nền kinh tế tiên tiến theo Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (World Economic Outlook) do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố gần nhất.

Tiếp tục duy trì ngưỡng thu nhập bình quân năm tối thiểu bằng 03 lần GDP bình quân đầu người đối với nhân sự làm việc tại các nền kinh tế tiên tiến và 05 lần đối với nhân sự làm việc tại Việt Nam hoặc các quốc gia, vùng lãnh thổ còn lại.

Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, việc duy trì các ngưỡng này nhằm bảo đảm tính chọn lọc của chính sách thu hút nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, đồng thời khắc phục bất cập trong việc xác định tiêu chí theo quốc tịch.

Đối với nhân sự làm việc tại từ hai quốc gia, vùng lãnh thổ trở lên trong 02 năm gần nhất, dự thảo bổ sung phương pháp xác định tiêu chí thu nhập trên cơ sở tỷ lệ bình quân có trọng số theo thời gian làm việc tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thu nhập thực tế tại từng nơi được quy đổi thành thu nhập bình quân năm để so sánh với ngưỡng thu nhập tối thiểu tương ứng; thời gian làm việc không được tính trùng và nhân sự đáp ứng tiêu chí khi tỷ lệ bình quân có trọng số đạt từ 01 trở lên.

Quy định này nhằm bảo đảm việc đánh giá thu nhập phù hợp với thời gian làm việc thực tế tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ, đồng thời thống nhất với yêu cầu làm việc liên tục trong 02 năm gần nhất.

BAO QUÁT CÁC VỊ TRÍ NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phản ánh quy định nhân sự phải “tham gia trực tiếp” vào hoạt động công nghiệp công nghệ số chưa rõ về phạm vi và mức độ tham gia, gây khó khăn trong việc xác định các vị trí nhân sự thuộc chuỗi hoạt động kỹ thuật, sản xuất, đóng gói, kiểm thử, bảo đảm chất lượng và quản lý chuyên môn tại doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn.

Dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng: xác định nhân sự “tham gia thực hiện” hoạt động công nghiệp công nghệ số tại doanh nghiệp công nghệ số, thay cho yêu cầu “tham gia trực tiếp”.

Quy định này nhằm bao quát các vị trí nhân sự tham gia chuỗi hoạt động công nghiệp công nghệ số của doanh nghiệp, bao gồm cả nhân sự trực tiếp thực hiện và nhân sự tham gia tổ chức, quản lý, điều hành; bảo đảm phù hợp với thực tiễn tổ chức sản xuất, kinh doanh, khắc phục cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất.

Để bảo đảm tính ổn định của chính sách và quyền lợi của đối tượng chịu tác động, dự thảo quy định cá nhân đã được xác định là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao trước ngày Nghị định có hiệu lực được tiếp tục hưởng chính sách cho đến khi hết thời gian hưởng theo quy định.