Sửa Nghị định 156: Đề xuất đình chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ khi tái phạm

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Ngày 16/11, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hồ sơ dự thảo do Bộ Tài chính soạn thảo.

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Tài chính, giai đoạn từ ngày 09/01/2026 đến ngày 29/10/2026, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành 518 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 58,2 tỷ đồng.

Riêng 09 tháng đầu năm 2026, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành 118 quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến trái phiếu, với tổng số tiền phạt 12,4 tỷ đồng.

Quá trình tổng kết cho thấy Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung đã phát huy vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các hành vi vi phạm xử phạt tập trung vào một số nhóm chủ yếu như: vi phạm chế độ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng, tổ chức phát hành; vi phạm nghĩa vụ báo cáo khi giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan; vi phạm trong hoạt động, cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; các hành vi bị nghiêm cấm như thao túng thị trường chứng khoán…

Tuy nhiên, những thay đổi của pháp luật chuyên ngành, đặc biệt là các quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Nghị định số 200/2026/NĐ-CP, cùng với những tồn tại, bất cập phát sinh đã đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về hành vi vi phạm, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt.

Điểm nổi bật là điều 10 dự thảo sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 26 theo hướng phân hóa mức phạt theo tính chất, mức độ vi phạm của các hành vi vi phạm về giao dịch ký quỹ.

Theo đó, quy định mức phạt cao hơn và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ trong trường hợp tái phạm đối với các hành vi: vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ trong các trường hợp không được cho vay, cho vay mới đối với chứng khoán không còn nằm trong danh sách được phép giao dịch ký quỹ, cho khách hàng rút tiền vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Theo đó, “đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này”.

Góp ý dự thảo, có ý kiến thành viên thị trường kiến nghị không áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ đối với trường hợp quy định tại điểm d, khoản 4, điều 26. Lý do đưa ra là nếu áp dụng quy định này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như sự ổn định của thị trường chứng khoán.

Theo đó, việc đình chỉ hoạt động giao dịch ký quỹ không chỉ buộc công ty chứng khoán phải ngừng cung cấp khoản vay ký quỹ mới mà còn buộc tất toán hoặc chuyển các tài khoản giao dịch ký quỹ đang tồn tại trong thời gian tương đối ngắn.

Về phía khách hàng, việc tất toán tài khoản giao dịch ký quỹ sẽ dẫn đến các khoản nợ phát sinh từ hoạt động vay của khách hàng ngay lập tức đến hạn và chứng khoán ký quỹ phải bị xử lý. Điều này làm gián đoạn kế hoạch đầu tư, khả năng thu xếp tài chính trả nợ và các quyền lợi khác của khách hàng.

Đối với thị trường chứng khoán, việc tất tài khoản ký quỹ dẫn đến phải xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán. Nếu lượng lớn chứng khoán bị bán trong thời gian ngắn có thể tạo áp lực cung bất thường, ảnh hưởng đến giá và thanh khoản của các mã chứng khoán liên quan, từ đó tiềm ẩn tác động lan truyền đến sự ổn định của thị trường.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng tại Nghị định 306/2025/NĐ-CP đã quy định hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch ký quỹ đối với hành vi phạm tại điểm d; tuy nhiên, qua rà soát tại dự thảo đã điều chỉnh chỉ quy định áp dụng biện pháp đình chỉ trong trường hợp tái phạm.

“Việc quy định biện pháp đình chỉ như vậy đã xem xét đến tính chất, mức độ của hành vi vi phạm; đối với trường hợp đã bị xử phạt mà còn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì cần phải có chế tài xử lý nghiêm khắc để đảm bảo trật tự của thị trường”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 như buộc công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán; Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành. Buộc dừng hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính khác; buộc dừng thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng; buộc giảm giá trị bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng theo đúng quy định; buộc dừng hoạt động nhận và quản lý tài sản bảo đảm…