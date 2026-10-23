Sửa Luật Trẻ em: Tránh chồng chéo thẩm quyền trong bảo vệ trẻ em

Làm rõ thẩm quyền, tăng cường kiểm soát dịch vụ bảo vệ trẻ em

Góp ý về khoản 3 Điều 52 của Luật Trẻ em được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 dự thảo luật, ĐBQH Leo Thị Lịch - Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ việc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan trong đề nghị Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi những người này.

ĐBQH Leo Thị Lịch - Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Bảo Linh

Theo dự thảo, đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; hoặc trẻ em bị xâm hại nhưng cha mẹ, người chăm sóc từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em và Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm đề nghị Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp phù hợp, trong đó có hạn chế quyền của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời cách ly trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế.

Đại biểu Leo Thị Lịch đề nghị làm rõ lý do giao hai chủ thể cùng thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời đánh giá liệu quy định có dẫn đến trùng lặp, chồng chéo về thẩm quyền và trách nhiệm trong quá trình thực hiện hay không.

Đối với khoản 4 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 58 về hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ “khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng” vào quy định về tiếp nhận, cung cấp dịch vụ và chuyển giao trẻ em, kết quả cung cấp dịch vụ giữa các cơ sở.

Theo đại biểu, việc bổ sung nhằm tăng tính chặt chẽ trong những trường hợp cần tiếp tục hoặc chuyển giao trẻ em giữa các cơ sở, đồng thời hạn chế nguy cơ lợi dụng quy định vì lợi ích riêng của cơ sở cung cấp dịch vụ, bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Cùng góp ý về nội dung này, ĐBQH Cil Bri - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị làm rõ cơ chế kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh; quy trình chuyển giao trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trách nhiệm bảo mật thông tin.

ĐBQH Cil Bri - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bảo Linh

Đại biểu lưu ý, đối với trẻ em là người dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật và trẻ em ở địa bàn xa trung tâm, cần bảo đảm các em được tiếp cận dịch vụ phù hợp, không bị gián đoạn hỗ trợ khi chuyển từ cơ sở này sang cơ sở khác.

Bảo đảm nhân lực thực hiện công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã

Bên cạnh các quy định về cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đại biểu Cil Bri cũng góp ý khoản 14 Điều 1 của dự thảo luật về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 90 Luật Trẻ em, liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc giao nhiệm vụ cụ thể về thực hiện quyền trẻ em và bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số nhân lực thuộc quyền quản lý.

Đại biểu đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về yêu cầu chuyên môn, khối lượng công việc và cơ chế hỗ trợ nghiệp vụ đối với người được giao nhiệm vụ.

Theo đại biểu, việc quy định rõ những nội dung này là cần thiết để bảo đảm người làm công tác bảo vệ trẻ em có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng giao thêm trách nhiệm nhưng thiếu nhân lực và các điều kiện cần thiết./.