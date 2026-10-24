Sửa Luật Sở hữu trí tuệ: Đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh

Đơn giản hóa quy trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Thừa ủy quyền của Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 25/222 điều của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trước Quốc hội sáng 24/10.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho việc đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, dự thảo đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ do chuyển nhượng quyền sẽ được thực hiện theo thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Đối với hoạt động giám định sở hữu trí tuệ, dự thảo đề xuất bãi bỏ các điều kiện kinh doanh, không quy định điều kiện đối với tổ chức, cá nhân giám định mà chuyển sang quy định nghĩa vụ thông báo khi cung cấp dịch vụ. Quyền, nghĩa vụ và trình tự, thủ tục thực hiện giám định dự kiến được quy định tại văn bản dưới luật.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự phiên họp tại hội trường sáng 24/10.

Dự thảo cũng đề xuất lược bỏ các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng, giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh, các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ giúp bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó, dự thảo Luật đề xuất chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm kiện toàn đầu mối quản lý trong lĩnh vực này.

Cơ quan thẩm tra lưu ý chất lượng giám định sở hữu trí tuệ

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra.

Theo cơ quan thẩm tra, nội dung dự thảo cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Trình tự, thủ tục xây dựng dự án Luật được thực hiện theo quy định; hồ sơ đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định cụ thể, bảo đảm phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thống nhất với các luật có liên quan như Luật Trồng trọt, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ để tổng kết, đề xuất sửa đổi toàn diện vào thời điểm thích hợp, bảo đảm đồng bộ với lộ trình nghiên cứu, xây dựng Luật Bản quyền tác giả và đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với việc chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan thẩm tra tán thành chủ trương này nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Đồng thời, đề nghị chỉnh lý quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng xác định Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, về đề xuất bỏ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định sở hữu trí tuệ, cơ quan thẩm tra cho rằng đây là hoạt động có tính chuyên môn cao; kết luận giám định là nguồn tài liệu quan trọng phục vụ việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Chí Hiếu lưu ý, việc bỏ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định khi chưa quy định cụ thể về cơ chế hậu kiểm có thể ảnh hưởng đến chất lượng, độ tin cậy của kết luận giám định. Điều này cũng có thể gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc lựa chọn, đánh giá khi xuất hiện nhiều kết luận giám định khác nhau.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục theo dõi, đánh giá thực tiễn thi hành quy định về bỏ các điều kiện đối với hoạt động giám định sở hữu trí tuệ, từ đó có giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát hiệu quả và nâng cao chất lượng giám định.