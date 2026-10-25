Sửa Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm thủ tục

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 26/10, dự kiến, Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật này.

Dự án Luật đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm thủ tục. Ảnh: QH

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo đó, Dự án Luật chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được xác định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.

Phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí

Dự án Luật phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; trong đó, phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này.

Từ ngày 1/7/2026, thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và các giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an được giao cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an cấp tỉnh, theo khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.

Các hồ sơ đề nghị thu hồi đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hoặc có dấu bưu chính trước ngày 1/7/2026 thì dừng giải quyết thủ tục hành chính và hoàn trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức nếu có yêu cầu.

Tại thời điểm Luật có hiệu lực thi hành không phát sinh hồ sơ đề nghị thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ đang được giải quyết.

Vì vậy, dự thảo Luật không phải bổ sung quy định chuyển tiếp đối với trường hợp này là phù hợp, đã bảo đảm tính liên tục của pháp luật, không phát sinh khoảng trống, xung đột pháp lý khi Luật được áp dụng trên thực tế.

Giải quyết thủ tục trực tuyến

Dự án Luật hoàn thiện các quy định về cho phép thực hiện nộp hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Việc nộp hồ sơ, giấy tờ hoàn toàn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) sẽ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về giao dịch điện tử, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, Dự án Luật quy định hình thức nộp hồ sơ trực tiếp như Luật hiện hành là phù hợp.

Lý do, hồ sơ trang bị vũ khí quân dụng có chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước như thông tin về số lượng, chủng loại vũ khí của các đơn vị thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, kế hoạch, chương trình công tác và các thông tin có liên quan.

Thủ tục này phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn trong công tác quản lý.

Bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ, rút ngắn thời hạn cấp phép

Dự án Luật cũng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp phép kinh doanh công cụ hỗ trợ, trang bị vũ khí, xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; đồng thời bãi bỏ điều kiện kinh doanh không còn cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Đáng chú ý, Dự thảo Luật quy định rút ngắn thời hạn cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc.

Quy định của dự thảo Luật là phù hợp với Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, bảo đảm tính khả thi và sẽ tạo thuận lợi tối đa cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mặt khác, quy định này không làm thay đổi yêu cầu kiểm soát về an toàn, an ninh đối với vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ của cơ quan quản lý nhà nước.

Hiện nay, việc kinh doanh công cụ hỗ trợ, theo quy định hiện hành thì tổ chức, doanh nghiệp phải được cấp đồng thời giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; cả hai loại giấy tờ này đều do Bộ Công an cấp.

Trên thực tế, hai thủ tục này có nội dung quản lý tương đồng, dẫn đến phát sinh thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ không cần thiết đối với doanh nghiệp.

Để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Việc quy định chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là cần thiết.