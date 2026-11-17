Ngày 17/11, Hội thảo cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại thuốc lá đã được tổ chức nhằm phục vụ tiến trình sửa đổi Luật hiện hành. Sự kiện tập trung thảo luận nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thuốc lá gây gánh nặng lớn cho sức khỏe và kinh tế

Tại hội thảo, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, cho biết sau hơn 13 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Tuy nhiên, những tác động của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng và kinh tế vẫn là thách thức lớn.

Hội thảo cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại thuốc lá trong tiến trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Ảnh: Dương Khánh.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 103.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 84.500 người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người do hút thuốc thụ động. Thuốc lá đồng thời gây gánh nặng kinh tế rất lớn, với chi phí y tế và tổn thất kinh tế ước tính khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP.

Ông Đặng Khắc Lợi nhận định, đây là gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, ngân sách nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

“Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo và lấy sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu cao nhất, tiến trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện nay đang tập trung thảo luận nhiều giải pháp chính sách đột phá, nhằm ngăn chặn từ gốc hành vi bắt đầu hút thuốc, đặc biệt là bảo vệ thế hệ trẻ trước tác hại của thuốc lá mới”, ông Lợi nói.

Ông Đặng Khắc Lợi phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Dương Khánh.

Theo ông Đặng Khắc Lợi, cần bổ sung, làm rõ khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thông thường và các loại thuốc lá mới khác; tăng cường kiểm soát việc bán thuốc lá; không cho phép trưng bày sản phẩm hoặc hình ảnh thuốc lá tại điểm bán và tăng cường bảo vệ người dưới 18 tuổi.

Nâng cao hiệu quả cảnh báo và kiểm soát thuốc lá tại điểm bán

Từ góc độ hoàn thiện chính sách, ông Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, cho rằng cần quan tâm đến ba nhóm giải pháp gồm cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, bảo đảm môi trường không khói thuốc và kiểm soát thuốc lá thông qua thuế, giá, hạn chế trưng bày tại điểm bán.

Đối với cảnh báo sức khỏe trên bao bì, ông Tiến nhấn mạnh việc tăng diện tích, đổi mới hình ảnh cảnh báo sẽ góp phần nâng cao nhận thức về nguy cơ, giảm sức hấp dẫn của thuốc lá và ngăn ngừa hành vi bắt đầu hút thuốc, đặc biệt trong giới trẻ.

“Tôi cho rằng, không chỉ nói với người sử dụng rằng thuốc lá ‘có hại’. Cần nói rõ nó hại cái gì, hại ai và hại như thế nào”, ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI cho rằng có ba nhóm giải pháp cần được quan tâm. ﻿Ảnh: Dương Khánh.

Đối với môi trường không khói thuốc, đại biểu cho rằng Luật hiện hành đã xác định các địa điểm cấm hút thuốc, nghĩa vụ của người hút thuốc và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc.

“Tôi cho rằng, nếu chỉ tiếp tục mở rộng phạm vi các địa điểm cấm hút thuốc mà không có cơ chế bảo đảm thực thi, thì chính sách rất khó phát huy hiệu quả trong thực tế”, ông Tiến nhận định.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cung cấp nhiều thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá. ﻿Video: Dương Khánh.

Một nội dung khác được ông Tiến đề cập là kiểm soát thuốc lá thông qua thuế, giá và hoạt động trưng bày tại điểm bán. Theo ông, nếu thuốc lá vẫn có giá tương đối thấp, dễ mua và dễ tiếp cận thì mục tiêu giảm số người hút thuốc, nhất là thanh thiếu niên, sẽ khó đạt được.

Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động trưng bày tại điểm bán. “Đã cấm quảng cáo thì không nên để trưng bày trở thành quảng cáo trá hình”, ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh.