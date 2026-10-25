Sửa luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư cho người dân

Nhiều ý kiến khác nhau về những quy định tại Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được đại biểu Quốc hội thẳng thắn nêu ra tại các phiên thảo luận tổ vừa diễn ra tại Nhà Quốc hội. Vấn đề bồi thường, nếu duy trì tỷ lệ bồi thường thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần phải quyết định chính sách trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân trình, nhưng Luật phải xác lập giới hạn tối thiểu, không để tỷ lệ này làm giảm giá trị bồi thường đã được xác định phù hợp đối với trường hợp đủ điều kiện bồi thường đầy đủ. Quyền được bồi thường, hỗ trợ phục hồi sinh kế, chỗ ở tối thiểu, thời hạn chi trả và trách nhiệm khi chậm thực hiện phải được quy định trong Luật.

Đại biểu yêu cầu khi dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn và phải bảo đảm tài chính. Thay chủ đầu tư thì không được làm gián đoạn nghĩa vụ tái định cư.

Sửa Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Theo Đại biểu Huỳnh Quyết Thắng, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, quy định trong Luật phải đảm bảo về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi; cần giữ yêu cầu định giá có căn cứ từ thị trường, sàng lọc giao dịch bất thường, công khai phương pháp và có cơ chế cập nhật khi giá áp dụng bị chênh lệch đáng kể với dữ liệu đáng tin cậy.

Đồng thời, phải bảo đảm căn cứ thu hồi đất và quyền của từng hộ dân. Đối với cơ chế thu hồi phần diện tích còn lại sau khi đã thỏa thuận trên 75%, cần nhấn mạnh tỷ lệ thỏa thuận cao chưa tự chứng minh sự cần thiết của thu hồi bắt buộc. "Nếu giữ cơ chế này, luật phải bổ sung điều kiện để tính cần thiết: tác động xã hội, năng lực thực hiện và thẩm tra dự án, kiểm soát ranh giới, danh sách những người sử dụng đất và giao dịch với bên liên quan khi tính tỷ lệ. Việc đồng ý triển khai sớm cũng không đồng nghĩa chấp nhận mọi mức bồi thường về sau. Hộ chưa đồng thuận phải được biết phương án, được giải trình và có cơ chế để bảo vệ quyền lợi", đại biểu Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh.

Đối với Hà Nội, đại biểu cho rằng phạm vi thu hồi vùng phụ cận và khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) phải dựa trên khả năng kết nối, nhu cầu hạ tầng và tác động đến khu dân cư, không xác định đơn thuần bằng bán kính quanh nhà ga. Đại biểu cũng cho rằng, cần có tính đồng bộ giữa dự thảo Luật Đất đai với Luật Nhà ở, Luật Thủ đô.

Đại biểu Chu Mạnh Hùng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng, Luật Đất đai là đạo luật động chạm đến những vấn đề rất cơ bản được quy định trong hiến pháp, đặc biệt là quyền con người và quyền công dân. Vì vậy, dự thảo Luật cần đảm bảo tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan. Đó là Công ước về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, trong đó có một quyền rất cơ bản là quyền tiếp cận đất đai và quyền có nhà ở của tất cả mọi người.

Trong bối cảnh đó, đại biểu cho rằng tất cả những gì thuộc về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cần phải Luật hóa, đặc biệt liên quan đến chính sách hỗ trợ, bởi đây là điều kiện bảo đảm tiếp cận bình đẳng cho tất cả người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế.