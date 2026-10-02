Sửa Luật Nhà ở: Tháo gỡ khó khăn thực tiễn về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở xã hội

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, về mục đích, quan điểm xây dựng dự án Luật, Luật Nhà ở (sửa đổi) tiếp tục kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời, sửa đổi bổ sung theo hướng: Thể chế đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở, hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, đặc biệt là thể chế đầy đủ các quan điểm tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo số 64/TB-VPTW của Văn phòng Trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Đồng thời, luật hóa các chính sách thí điểm về phát triển nhà ở xã hội đã được kiểm chứng như Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 66.15/2026/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm đồng bộ với các pháp luật liên quan; điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đột phá, nhất là chính sách về nhà ở cho thuê, cải tạo chung cư cũ.

Về bố cục, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 132 điều, giảm 66 điều so với Luật Nhà ở năm 2023.

Về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ, phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương 20/21 thủ tục thuộc thẩm quyền địa phương, chỉ còn 1 thủ tục cho thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, cắt giảm 3/4 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở chính sách áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà gồm: nhà thương mại, nhà cho thuê, nhà công vụ, nhà ở chính sách.

Dự thảo Luật bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn Nhà nước, vốn ngoài Nhà nước; yêu cầu với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê; bổ sung mới quy định về nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn...

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong đó bỏ quy định sở hữu nhà ở riêng lẻ của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Dự thảo cũng luật hóa các nội dung của Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 66.15/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội; hoàn thiện chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; bổ sung nguyên tắc thực hiện gắn với tái thiết đô thị; bổ sung hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư, góp phần bổ sung phương thức huy động nguồn lực để thực hiện các dự án; đơn giản hóa thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư nhằm nâng cao chất lượng quản lý vận hành nhà chung cư, hạn chế tranh chấp, khiếu nại; sửa đổi, bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn thực tiễn về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở riêng lẻ cá nhân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tài chính cho phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở, quản lý sử dụng nhà chung cư, giao dịch về nhà ở nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật mới được ban hành và phù hợp với thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát một số nội dung đã được nêu cụ thể trong Báo cáo thẩm tra sơ bộ như: việc cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú ngắn hạn (điểm c khoản 5 Điều 3); thể chế hóa đầy đủ chủ trương "hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt tại các đô thị lớn"; rà soát các quy định về đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Đồng thời, làm rõ quy định về nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; rà soát các quy định về đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở, các chính sách hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê để bảo đảm phù hợp với nguồn lực về ngân sách, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định tại dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Cùng với đó, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về chính sách ưu đãi đối với nhà ở cho thuê để bảo đảm các chính sách này chuyển thành ưu đãi đối với người thuê nhà, những đối tượng có khó khăn về nhà ở, ngăn ngừa nguy cơ trục lợi chính sách; rà soát các quy định về quản lý nhà ở là tài sản công trong dự thảo Luật; đánh giá thận trọng, toàn diện cơ cở chính trị, pháp lý, thực tiễn đối với chính sách nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp...