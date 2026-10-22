Sửa Luật Nhà ở: Đề nghị tập trung vào chính sách đặc thù hoặc một số chính sách phát triển nhà ở của người dân

Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên phát biểu

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI,các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 Chương, 130 Điều, giảm 68 Điều so với quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) kế thừa các quy định còn phù hợp của luật hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung theo hướng chú trọng phát triển nhà ở hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, trong đó tạo chính sách đột phá để phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho Nhân dân.

Góp ý về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên cho biết, một số quy định trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang có sự chồng chéo với các quy định trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

"Khi áp dụng vào thực tiễn sẽ dẫn đến tình trạng một dự án, cùng một bản chất nhưng có thể thực hiện quyền, nghĩa vụ, quy định về trình tự, thủ tục đầu tư khác nhau. Nhà đầu tư cũng rất khó trong việc xác định nên tuân thủ luật nào", đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu đề xuất cơ quan soạn thảo chuyển toàn bộ quy định liên quan đến dự án phát triển nhà ở thương mại gắn chặt với dự án phát triển bất động sản để xây nhà ở sang Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, Luật Nhà ở chỉ tập trung vào chính sách đặc thù hoặc một số chính sách phát triển nhà ở của người dân.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên phát biểu

Đề nghị bổ sung nguyên tắc chỉ tính vào giá thuê các chi phí hợp lý, hợp lệ thực tế thuộc phần nhà cho thuê

Cho ý kiến vào những quy định cụ thể, liên quan đến nội dung ưu đãi của Nhà nước đối với nhà ở cho thuê được chuyển hóa thành ưu đãi giá thuê cho người thuê, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên cho rằng, ưu đãi cần gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát.

Đại biểu dẫn chiếu, báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2023 của Bộ Xây dựng cho thấy chủ đầu tư chỉ chú trọng phát triển nhà ở thương mại để bán, cho thuê nhằm thu hồi vốn nhanh. Trong khi đó, nhà ở xã hội cho thuê còn khó tiếp cận, giá thuê nhà thương mại cao so với khả năng chi trả.

Điều 42 của dự thảo Luật đã quy định các ưu đãi cho chủ đầu tư dự án về đất đai, thuế, tín dụng và phần diện tích kinh doanh thương mại. Do đó, đại biểu đề nghị dự án luật bổ sung nguyên tắc: chỉ tính vào giá thuê các chi phí hợp lý, hợp lệ thực tế thuộc phần nhà cho thuê, không tính các nghĩa vụ tài chính đã được miễn, hoặc phần chi phí Nhà nước đã hỗ trợ, khấu trừ.

Đồng thời phân bổ minh bạch chi phí đất đai, hạ tầng và chi phí dùng chung giữa phần nhà cho thuê với phần kinh doanh thương mại.

Bên cạnh đó, cần quy định rõ cách xác định khấu trừ tại khoản 7, khoản 8 Điều 42. Phần còn lại được tính vào chi phí và cơ chế đối chiếu, tránh một số giá trị đất được hưởng lợi hai lần.