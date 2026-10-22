Sửa Luật Nhà ở: Cần hạn chế tối đa 'phân lô bán nền' ở đô thị

Sáng 22/10, tại Kỳ họp thứ 2, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 22/10. Ảnh: Media Quốc hội

Phát triển 4 nhóm nhà ở, bổ sung chính sách ưu đãi nhà ở cho thuê

Một nội dung đáng chú ý là dự thảo phân loại phát triển nhà ở thành 4 nhóm, gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách, gắn với các cơ chế, chính sách tương ứng.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung một chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, quy định cụ thể đối tượng được thuê, hình thức phát triển bằng vốn nhà nước và vốn ngoài nhà nước, yêu cầu đối với dự án, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi chủ đầu tư, giá thuê và quản lý nhà ở cho thuê.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh đó, dự thảo luật hóa các nội dung của Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 66.15/2026/NQ-CP về phát triển NƠXH. Quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng được hoàn thiện theo hướng gắn với tái thiết đô thị, bổ sung hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (BT) và đơn giản hóa thủ tục lựa chọn chủ đầu tư.

Dự thảo đồng thời sửa đổi quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong đó đề xuất bỏ quy định cho phép sở hữu nhà ở riêng lẻ. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư cũng được điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng quản lý vận hành, hạn chế tranh chấp, khiếu nại, làm rõ quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng, Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành.

Đề nghị kiểm soát chặt chính sách, ngăn chặn đầu cơ nhà ở

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng về phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm, bảo đảm có cơ chế, chính sách phù hợp với từng loại hình.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Media Quốc hội

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, tránh trục lợi chính sách và ngăn chặn tình trạng đầu cơ. Đồng thời, cần hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn; nghiên cứu cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân.

Đối với quy định liên quan đến tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát để bảo đảm phù hợp với các chủ trương, định hướng về quản lý đất đai và nhà ở.

Các ĐBQH dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 22/10. Ảnh: Media Quốc hội

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý nhằm tránh chồng chéo giữa dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật về thuế.

Việc rà soát cần tập trung vào quy định về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; các dự án nhà ở cho thuê, NƠXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời bảo đảm thống nhất các chính sách ưu đãi thuế đối với chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và NƠXH.