Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở

Ngày 2/10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở chính sách, áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà, gồm: nhà thương mại, nhà cho thuê, nhà công vụ, nhà chính sách.

Lần sửa đổi này, theo Bộ trưởng, bổ sung 1 chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về đối tượng thuê, hình thức phát triển thông qua vốn Nhà nước, vốn ngoài Nhà nước; yêu cầu đối với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án, giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê. Đồng thời bổ sung mới quy định về nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Nội dung tiếp theo được Bộ trưởng đề cập là Dự thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong đó bỏ quy định sở hữu nhà ở riêng lẻ của tổ chức, cá nhân người nước ngoài; Luật hóa các nội dung của Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 66.15/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội.

Dự thảo cũng hoàn thiện chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, bổ sung nguyên tắc thực hiện gắn với tái thiết đô thị, bổ sung hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (BT) góp phần bổ sung phương thức huy động nguồn lực để thực hiện các dự án, đơn giản hóa thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án. Cùng với đó là sửa đổi nội dung quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư nhằm nâng cao chất lượng quản lý vận hành nhà chung cư, hạn chế tranh chấp, khiếu kiện.

Ngoài ra, dự thảo luật đề sửa đổi và bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn thực tiễn về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở riêng lẻ cá nhân, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, tài chính cho phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở, quản lý sử dụng nhà chung cư, giao dịch về nhà ở nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật mới được ban hành và đồng bộ với thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Media Quốc hội.

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở.

Về một số nội dung cụ thể, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát một số nội dung như việc cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú ngắn hạn, thể chế hóa đầy đủ chủ trương “hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt tại các đô thị lớn”; rà soát các quy định về đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Đồng thời, làm rõ quy định về nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; rà soát các quy định về đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở, các chính sách hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê để bảo đảm phù hợp với nguồn lực về ngân sách, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định tại dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thường trực cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về chính sách ưu đãi đối với nhà ở cho thuê để bảo đảm các chính sách này chuyển thành ưu đãi đối với người thuê nhà, những đối tượng có khó khăn về nhà ở, ngăn ngừa nguy cơ trục lợi chính sách. Ngoài ra, rà soát các quy định về quản lý nhà ở là tài sản công trong dự thảo Luật; đánh giá thận trọng, toàn diện cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn đối với chính sách nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp...