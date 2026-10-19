Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung chương riêng về phát triển nhà cho thuê

Chiều 18/10, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Sắp xếp chính sách theo 4 nhóm nhà ở

Trình bày dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết dự thảo gồm 13 chương, 130 điều, giảm 66 điều so với Luật Nhà ở năm 2023.

Điểm mới đáng chú ý là dự thảo sắp xếp chính sách theo 4 nhóm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách. Trong đó, một chương riêng về phát triển nhà cho thuê quy định đối tượng thuê, hình thức đầu tư bằng vốn nhà nước và vốn ngoài nhà nước, điều kiện dự án, ưu đãi chủ đầu tư, giá thuê và quản lý nhà ở.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội.

Dự thảo cũng luật hóa một số chính sách đã được thí điểm; sửa đổi quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư theo hướng gắn với tái thiết đô thị, bổ sung phương thức đối tác công tư. Đồng thời, các quy định về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài, quản lý nhà chung cư và nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội được điều chỉnh.

Một số nội dung được tiếp thu, chỉnh lý gồm bỏ quy định về nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp và ký túc xá; loại người lao động nước ngoài khỏi nhóm đối tượng được thuê nhà ở xã hội; điều chỉnh quy định về sở hữu nhà ở riêng lẻ của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: Media Quốc hội

Về nhà ở xã hội, dự thảo quy định việc bán lại sau thời hạn 5 năm theo các điều kiện luật định. Giá thuê do chủ đầu tư và người thuê thỏa thuận trên cơ sở tính đủ chi phí, nhưng không vượt khung giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Làm rõ đối tượng ưu tiên, thống nhất quy định liên quan

Tại phiên họp, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở, đồng thời đề nghị làm rõ ranh giới giữa các nhóm chính sách, bảo đảm ưu tiên đúng đối tượng, hạn chế nguy cơ lợi dụng chính sách để trục lợi.

ĐBQH chuyên trách Tống Thị Hạnh. Ảnh: Media Quốc hội

Báo cáo thẩm tra do đại biểu Tống Thị Hạnh, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, trình bày nêu rõ yêu cầu thể chế hóa đầy đủ định hướng phát triển từng nhóm nhà ở, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát minh bạch người được hưởng ưu tiên. Chính sách nhà cho thuê cần phù hợp với khả năng chi trả của người dân, đồng thời tính đến nhu cầu thu hút nhân tài và nhà ở cho cán bộ, công chức.

Đối với nhà cho thuê sử dụng vốn nhà nước, cơ quan thẩm tra đề nghị xác định rõ đối tượng và thứ tự ưu tiên. Nguồn lực công cần tập trung giải quyết nhu cầu của người khó khăn; nhóm có nhu cầu thuê nhà nói chung chỉ nên được xem xét khi còn nguồn cung sau khi bố trí cho các đối tượng ưu tiên.

Về nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, dự thảo giao UBND cấp tỉnh quyết định phương thức thực hiện, gồm dành đất trong dự án, bố trí đất ngoài dự án hoặc nộp tiền tương đương.

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị rà soát tính thống nhất giữa dự thảo Luật Nhà ở với Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản, nhất là các quy định về quyền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và sở hữu nhà ở của người nước ngoài.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị hoàn thiện cơ chế giám sát ban quản trị chung cư, xử lý tranh chấp về sở hữu chung, sở hữu riêng; làm rõ nguyên tắc cải tạo, xây dựng lại chung cư.