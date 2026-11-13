Sửa Luật Kế toán: Tránh phát sinh thủ tục, ngăn nguy cơ 'làm đẹp báo cáo'

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư đông đúc, nhà ở kết hợp kinh doanh và chung cư mini, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 cùng chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, nâng cao kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân.