Sửa Luật Kế toán: Tránh phát sinh thủ tục, ngăn nguy cơ 'làm đẹp báo cáo'
Sáng 13-12, đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập. Các đại biểu đề nghị quy định rõ căn cứ, thời hạn và trình tự đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán; đồng thời bảo đảm quyền giải trình của người bị đình chỉ, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của khách hàng sử dụng dịch vụ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sua-luat-ke-toan-tranh-phat-sinh-thu-tuc-ngan-nguy-co-lam-dep-bao-cao-post881550.html